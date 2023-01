Ild i halmballer på et af Nordjyllands største biogasanlæg

VRÅ:Nordjyllands Beredskab blev fredag morgen kaldt ud til brand på et biogasanlæg på Grønsgasvej øst for Vrå.

Der var gået ild i det transportbånd, der leder halmballer ind i halmfyret, der hører til biogasanlægget. I første omgang var beredskabet bange for, at branden ville sprede sig til de omkringværende bigballer, men det kom dog ikke så vidt.

- Der er styr på det nu, men der er stadig nogle timers arbejde herude, da vi skal have flyttet en masse bigballer, så vi kan se hvor meget ild, der er tilbage, fortæller Christina Egebak Jensen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Hun regner dog ikke med, at det bliver nogle dramatiske timer.

- Der kommer til at gå mere tid med at flytte bigballer end rent faktisk at få slukket branden, fortæller hun.