Ild ved milliardbrand på kraftvarmeværk slukket: Monstermaskine kæmper videre mod ulmende træpiller

STUDSTRUP/NYKØBING:En næsten månedlang brand i en silo med træpiller på kraftvarmeværket i Studstrup lidt nordøst for Aarhus er nu ifølge direktør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen slukket. Ifølge direktørens udsagn til DR Østjylland var ilden slukket torsdag morgen klokken 05.45.

Men det betyder ikke, at monstermaskinen fra vognmandsfirmaet Fredsø i Nykøbing Mors kan komme hjem til Mors lige med det samme.

Den 60 tons tunge monstermaskine - eller CBI'en - kan - når den kører optimalt - knuse omkring 500 tons træ i timen, og torsdag har den kørt i to holds døgndrift næsten tre uger siden 1. oktober med fire mand på skift fra klokken 06 morgen til 18 aften.

- Der er stadigvæk glødet, og vi kommer nok til at fortsætte med at køre i døgndrift med vores CBI frem til mindst lørdag og måske også søndag, inden vi kan sige, at vores arbejde er færdigt. Der ligger stadig adskillige tusinde tons træpiller, der skal køres gennem vores maskine, så vi kan sikre, at der ikke er gløder tilbage, der kan få branden til at blusse op igen, siger Benny Nielsen, der er ejer af Fredsø Vognmandsforretning.

Et kig ind i siloen med de ulmende træpiller på Studstrupværket ved Aarhus onsdag aften. Det er herinde de fjernstyrede bulldozere har arbejdet og skubbet træpillerne ud. Privatfoto

Branden opstod 22. september i træpiller på kraftvarmeværket, og beboere i området omkring siloen har flere gange været generet af røg fra branden. På et tidspunkt blev svækkede beboere flyttet, fordi der var risiko for deres helbred.

Alle de mange træpiller bliver først skubbet ud af siloen med fjernstyrede bulldozere fra militæret. Her står mandskab, der fjernstyrer bulldozerne, ude i den låge, hvor pillerne bliver skubbet hen. Når træpillerne er skubbet ud af siloen, er de blevet transporteret til det sted, hvor Fredsø-maskinen står. Her bliver pillerne med gummigeder læsset i maskinen, der knuser og vander træpillerne og derved sikrer, at der ikke er den mindste ild eller gløder tilbage, der kan blusse op igen.

Den 60 tons tunge maskine kan fra Mors har haft selskab af den eneste anden lignende maskine, der findes i Danmark - ligeledes en CBI ejet af firmaet AC Recycling, som ejes af Christian Malthe-Bruun.

Oprindeligt var der omkring 50.000 tons træpiller i den silo, hvor branden opstod.

Benny Nielsen, der onsdag aften ved selvsyn igen var på brandstedet for at inspicere sin maskine i aktion, kan ikke sige noget om, hvor mange tons træpiller der er kørt gennem hans maskine.

- Vi tæller ikke, lyder det med et glimt i øjet fra vognmanden fra Nykøbing Mors.

- Men i går var der vel stadig omkring 10.000 tons, der skal køre gennem CBI'erne, konstaterer Benny Nielsen.

Det har været en hård kamp over mange dage at få bekæmpet ilden i træpillesiloen ved Studstrupværket, så ikke noget at sige til, at brandfolkene har taget en slapper ind imellem. Privatfoto

Han kalder opgaven for en af de største, han og ikke mindst hans folk har været på.

- Det er hårdt for folkene at køre i døgndrift - selv om det er toholds skift. Man er på hele tiden, når man er i gang, og koncentrationen skal være i top. Der skal læsses i hele tiden og flyttes rundt på træpillerne, og folkene skal være fuldstændig sikre på, at skidtet er slukket helt, understreger vognmanden fra Nykøbing.

Og det har ikke bare været hårdt for folkene, der har arbejdet med maskinen - materiellet har også haft det hårdt.

- Vi har måttet skifte et par af transportbåndene på maskinen, og der har været et par sprungne hydraulikslanger, så det koster jo lidt på materiellet også, siger Benny Nielsen.

Vognmanden har i øvrigt på sine besøg - senest onsdag aften - på Studstrupværket hørt, at der er tale om skader for mere end en milliard kroner på værket og de omliggende huse, hvor mange er blevet røgskadede. Dertil kommer en kæmperegning for den næsten månedlange kamp mod ilden og efterfølgende oprydning.

En del af de mange tons træpiller, der er kørt gennem monstermaskinen fra Nykøbing og sprøjtet over med vand ,og hvor al ild dermed er slukket, er siden blevet sendt med skib til Finland, da de ikke har kunnet genbruges med det maskineri, der findes på kraftvarmeværket i Studstrup.

Siden branden opstod har rigtig mange brandfolk - og en del andre - været i sving med opgaven, som viste sig at tage noget længere tid og at være noget vanskeligere at bekæmpe end først forudset.