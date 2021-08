Indbruddene rasler ned - nu er risikoen den laveste i landet

NORDJYLLAND:Hvis der er et sted i landet, hvor man kan sove lidt roligere uden at frygte indbrud - ja, så er det i Nordjylland.

Det er til gengæld også i Nordjylland, at indbrudstyvene skal være mest bange for, at politiet kommer og fanger én.

Antallet af indbrud er nemlig så rekordlavt i Nordjylland, at det kun er på Bornholm, at der sker færre indbrud pr. 1000 indbyggere. Men Bornholm ligger i sagens natur ekstremt lavt på alle parametre, når det kommer til kriminalitet, så tallene for Nordjylland er helt ekstraordinære.

I første halvår af 2021 har blot 345 husstande i Nordjyllands Politikreds haft besøg af en indbrudstyv. Det er et fald på hele 42 procent i forhold til 2020 som i forvejen var et år med rekordfå indbrud.

Det svarer til 0,77 indbrud på pr. 1000 indbygger. Til sammenligning blev der for blot tre år siden begået omkring to indbrud pr. 1000 indbygger.

- Vi er selvfølgelig meget tilfredse med udviklingen, men vi synes nu stadig der er for mange indbrud. Vi ville jo helst have, at der slet ikke var nogen, men der må vi også være realistiske og sige, at det kan nok ikke lade sig gøre, lyder den beskedne vurdering fra politikommissær Ulf Munch Sørensen, der er leder af berigelsessektionen ved Nordjyllands Politi.

Politi og borgere i fælles front

De nye tal er blot en forlængelse af en tendens, der begyndte i 2016, året efter at Nordjylland oplevede det helt modsatte. I 2015 skyllede en indbrudsbølge nemlig ind over det nordjyske, der på det tidspunkt var det eneste sted i landet, hvor indbruddene steg.

Det nåede helt til Christiansborg, og Nordjyllands Politi reagerede ved at oprette specielle indbrudsgrupper i Vendsyssel, Himmerland og i Aalborg.

Og siden er det kun gået en vej: Antallet af indbrud rasler ned.

Men især i 2020 og nu i 2021 er det gået stærkt. Og uanset nordjysk beskedenhed, så er Ulf Munch Sørensen godt klar over, at antallet af indbrud lige nu er ekstremt lav.

- Det ser godt ud. Og risikoen for at blive udsat for et indbrud i Nordjylland er væsentlig mindre, end den har været, konstatere Ulf Munch Sørensen.

Forklaringerne på den positive udviklingen har ikke ændret sig, siden Nordjyske sidst skrev om usædvanligt få indbrud i 2020: Det er en blanding af corona, hårdt politiarbejde og proaktive borgere.

- Jeg er sikker på, at den langsigtede strategi fra vores side, er en del af forklaringen. Selvom antallet af indbrud er faldet de seneste år, så har vi ikke skruet ned for indsatsen, og vores indbrudsgrupper fortsætter trykket på de aktive indbrudstyve, forklarer Ulf Munch Sørensen og fortsætter:

- Og så er borgerne også blevet meget bedre til at sikre deres hjem og holde øje med hinandens hus. Vi kan mærke, at nabohjælp virkelig hjælper.

Det hele er ikke omrejsende kriminelle

Men man kommer heller ikke uden om, at der kom mere ro på, da corona-pandemien ramte Europa. For det første til mere lukkede grænser, og at flere arbejdede hjemme.

- Det spiller selvfølgelig også en rolle, at der ikke er kommet så mange omrejsende kriminelle ind i vores område, og at mange har været hjemme i deres huse, fortæller Ulf Munch Sørensen der dog også maner til besindighed med, at lægge for meget af tidligere års indbrud over på de omrejsende kriminelle.

- Det er ikke de omrejsende kriminelle det hele, og jeg mener ikke, der er grundlag for at tro, at indbruddene stiger voldsomt, når corona-situationen er overstået, siger han.

Flere indbrudstyve bliver fanget

Som nævnt, så er der ikke kun mindre risiko for at få ubudne gæster - der er også et større chance for, at retfærdigheden sker fyldest, hvis man skulle være uheldig at opleve indbrud.

Sigtelsesprocenten - altså hvor stor andel af indbruddene der bliver opklaret og fører til, at politiet sigter en formodet gerningsmand - er oppe på 29 procent.

Knap hver tredje indbrud bliver altså opklare, og det lyder måske ikke af så meget, men netop indbrud har i mange år været karakteriseret ved, at meget få blev opklaret. Indtil sidste år lå sigtelsesprocenten i mange år omkring 10 procent.

- Når der er færre indbrud, så har vi også flere ressoucer til at efterforske indbruddene. Og så har vi efterforskere, der har arbejdet med området i mange år som ved, hvem de skal holde øje med. Og nogle gange er vi heldige og dygtige at få fat i nogen af dem, der begår mange indbrud. F.eks. havde vi en i Svenstrup, der stod bag mange indbrud, og det tæller selvfølgelig godt i statistikken, fortæller Ulf Munch Sørensen.

Politikommissæren ser ingen grund til, at de gode takter på indbrudsområdet i Nordjylland ikke kan fortsætte de kommende år.

- Jeg tror på, at vi kan holde antallet af indbrud nede de kommende år, hvis vi stadig har opbakningen fra politisk side, siger Ulf Munch Sørensen.