Indbrudsbølge har ramt Nordjylland: 81 anmeldelser i løbet af syv dage

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi beder nu borgere i Nordjylland om hjælp i forbindelse med oplysninger om den indbrudsbølge, landsdelen er ramt af i øjeblikket. Det drejer sig om hele 81 anmeldte indbrud.

Det er især områderne omkring Aalborg, Hjørring, Svenstrup og Brønderslev, der er er ramt, ligesom at der har været tilfælde af indbrud i sommerhuse langs vestkysten.

– Det er langt over det niveau, som vi normalt ser for en weekend, fastslår lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at politiet nu indsætter ekstra politifolk for at efterforske de mange sager.

– Samtidig kommer vi i den kommende tid til at være betydeligt mere synlige i de indbrudsramte områder, oplyser vicepolitiinspektøren.

Ring 114 med oplysninger

Størstedelen af de anmeldte indbrud er sket i samme tidsrum fra kl. 12 om eftermiddagen og frem til sidst på aftenen omkring kl. 22.00. Ved flere af indbruddene blev der anvendt værktøj, som var fundet ude på gerningsstederne.

Politiets mistanke går i retning af, at en hel del af disse indbrud er begået af udenlandske kriminelle grupperinger.

– Derfor vil vi meget gerne høre fra borgerne, hvis de bemærker mistænkelige personer eller køretøjer,” lyder den helt klare opfordring fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Tyvekosterne er i mange af sagerne effekter, der er lette at omsætte – det vil sige smykker, it-udstyr og kontanter.

– Vi har tidligere set, at tyvekosterne fra indbrud via post bliver sendt ud af Danmark, fortæller Anders Uhrskov, der derfor også opfordrer butiksindehavere, som understøtter pakkepost til at udvise opmærksomhed ved mistænksomme forsendelser.

Alle borgere og butiksansatte kan ringe 114, hvis de har oplysninger, som kan være relevant for politiet.