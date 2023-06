Indbrudsrække i nordjyske byer: Politiet leder efter to mænd

GISTRUP/GUDUMHOLM:På en uge har der været fire indbrud eller forsøg på indbrud i både Gudumholm og Gistrup.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Alle sagerne bliver i øjeblikket efterforsket, og politiet rækker nu ud til offentligheden. Efterforskerne har fået signalementer af de to mænd, som mistænkes for at stå bag indbruddene.

Den ene beskrives som lys i huden. Han bærer kasket med mærke på siden, jakke med hætte, lynlås og brystlomme på venstre bryst, handsker med refleks og New Balance sko.

Den anden beskrives ligeledes som lys i huden. Han bærer kasket, jakke med hætte, halsedisse, rygsæk, handsker med refleks og tennissko, som muligvis er fra mærket Adidas.

- Skulle man have en formodning om, hvem disse personer måtte være, så bedes man ringe til os på telefon 114, udtaler politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Der opfordres desuden til, at man kontakter politiet, hvis man observerer mistænkelige personer eller køretøjer omkring Gudumholm eller Gistrup.

I både april og maj måned i år var Gistrup også ramt af indbrud, idet der hen over to weekender var 13 tilfælde af indbrud.