Indbrudstyve brød ind på Nordjyske

HJØRRING:Nordjyske Mediers redaktion i Hjørring blev natten til torsdag udsat for indbrud. Tyvene kom ind via et opbrudt vindue og gik ind i redaktionens konferencerum, hvor de stjal to PH-lamper.

Herefter tog de afsted med deres bytte til lyden af en klirrende alarm. Herefter kom vagterne til stedet, men de nåede ikke at se indbrudstyvene.

Nordjyllands Politi opfordrer folk, der kan have set noget suspekt ved redaktionen omkring midnatstid, til at tage kontakt.