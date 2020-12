Indbrudstyve dømt: Stjal smykker for millionbeløb

NORDJYLLAND:To særdeles aktive nordjyske tyveknægte på henholdsvis 54 og 34 år er ved Retten i Aalborg blevet idømt længere fængselsstraffe for en stribe indbrud, hvor de to gik efter smykker.

Den ældste af de to skal tre år i fængsel og den yngste må halvandet år bag tremmer.

Det oplyser senioranklager Torben Kauffmann, Nordjyllands Politi.

- Der er tale om to mænd, som har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt i august. De var begge tiltalt for over 20 indbrud i henholdsvis Aalborg, Aabybro, Sæby og Vestbjerg. De er ved langt de fleste af indbruddene gået specifikt efter smykker, og alene ved et indbrud var udbyttet smykker for over en million kroner, oplyser Torben Kauffmann.

Samlet nåede udbyttet ved de mange indbrud op på over halvanden million kroner. Ved enkelte af indbruddene kom tyvene dog tomhændede fra deres anstrengelser.

De to tyveknægte erkendte en del af indbruddene, men nægtede resten.

De blev dog dømt stort set efter anklageskriftet. Domfældelsen skete efter flere retsdage på grund af det omfattende anklageskrift.

- Retten lagde både det store udbytte, at de to tidligere er dømt for berigelseskriminalitet og antallet af indbrud i denne sag til grund for dommene, forklarer anklageren.

Begge skal forblive varetægtsfængslet til en afsoning af dommene kan begynde, men begge udbad sig dog betænkningstid med hensyn til at appellere dommene.