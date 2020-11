Fanget i nat: Indbrudstyve risikerer fængsel frem til jul

NORDJYLLAND:To mænd fra Midtjylland skal være heldige, hvis de får tid til at købe julegaver i år. Natten til fredag var de på togt i Nordjylland, og risikerer nu at sidde i fængsel frem til jul.

- De to mænd er rigtigt godt kendt af politiet i forvejen, og vi overvejer, at få dem fremstillet i grundlovsforhør, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

De to mænd på 41 og 47 år fra Ans nåede at begå indbrud i Meny i Aabybro og i Spar i Kaas, før en politipatrulje standsede dem i Pandrup.

Det første indbrud skete kort før klokken 02, hvor de stjal en del cigaretter fra Meny i Aabybro. Knap en halv time senere kommer der en meddelelse om, at to mænd er i gang med indbrud hos Spar i Kaas.

- Da en patrulje er på vej til Kaas, ser de en modkørende bil med to mænd. De beslutter sig for, at vende om og stoppe bilen. De to personer i bilen svarer til det signalement vi har, og der ligger en del cigaretter i bilen, siger Jess Falberg.

De to mænd sidder nu i detentionen i Aalborg.

- Vi skal have dem afhørt her til morgen, men da de rigtigt godt kendte i forvejen, så er det sandsynligt, at vi ender med at fremstille dem i grundlovsforhør i løbet af fredagen, siger vagtchefen.

I grundlovsforhør kan dommeren, hvis der er begrundet mistanke, fængsle personer i op til fire uger. Benytter dommeren sig af den mulighed, kan de to mænd se frem til at sidde bag tremmer frem til den 25. december.