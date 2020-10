Indbrudstyvene er også gået på efterårsferie

NORDJYLLAND:Noget tyder på, at indbrudstyvene også har trukket stikket og er gået på efterårsferie.

I hvert fald glæder Nordjyllands Politi sig over usædvanligt få anmeldelser om indbrud i private hjem indtil videre i uge 42.

- I de seneste seks dage – fredag-onsdag – har vi kun haft syv anmeldte indbrud i private hjem i politikredsen. Vi kan ikke mindes, at vi har haft så lavt et tal i en efterårsferie før, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Her oplyser politiet også, at billedet var helt anderledes i 2019 og ikke mindst i 2018. For et år siden var der i samme periode 23 anmeldelser om indbrud i private hjem i efterårsferiens første dage, mens hele 44 nordjyske hjem havde uinviterede gæster i samme periode.

Politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn bekræfter, at indbrudstallet også Frederikshavn og Brønderslev kommuner er meget lavt i øjeblikket.

- Vi har meget få indbrud, og har haft meget få i de sidste par måneder. Efterårsferien har tidligere været et hotspot, men det ser det ikke ud til at være i år. Lige nu har vi ikke haft indbrud i de to kommuner i uge 42, fortæller han.

Også Hjørring og Jammerbugt kommuner er indtil videre gået fri for mange indbrud i efterårsferien. Det oplyser politikommissær Maiken Larsen fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Beskyt dig mod indbrud ved at følge fem råd: Vær nabohjælper; tænd lys udenfor og klip hækken; gør døre og vinduer svære at bryde op; undgå at købe tyvekoster – brug sikre betalingsformer; ring 114, hvis du har mistanke om indbrud. https://t.co/taiMoL4gVL #politidk #stopindbrud — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 15, 2020