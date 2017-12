Indbrudstyvene har holdt julenat hos sig selv

NORDJYLLAND: Antallet af indbrud julenat i Nordjylland er indtil videre ikke voldsomt.

1. juledags formiddag har Nordjyllands Politi registreret ni indbrud.

- Det er spredt over hele vores område, oplyser vagtchef Carsten Kjær fra Nordjyllands Politi.

Også hos Midt- og Vestjyllands Politi, der dækker Thy og Mors, er meldingen, at der med to indbrud er tale om få.

Samme niveau som sidste år

Rigspolitiets daglige opgørelse viser, at der på landsplan samlet set er registreret 130 indbrud 24. december.

Dermed er antallet af indbrud i julen fortsat på samme relativt lave niveau som sidste år. Antallet forventes dog at stige i takt med at flere vender hjem fra juleferie.

- Sidste år var et år med få indbrud set i forhold til de tidligere år. Vi glæder os over, at niveauet indtil videre ser ud til at være det samme i år, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet i en pressemeddelelse.