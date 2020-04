Kom indenfor hos nordjyderne

Næste emne er "Tohjulet"

Måske har vi nu fået malet, muret og muget ud og er godt trætte af at være hjemmeisolerede - i hvert fald har vi ikke fået helt så mange billedbud på dagens emne, som vi plejer.

Selvom det er en tid med social understimulering, har flere af dagens indsendere fået øjnene op for det store i det små indenfor hjemmets afgræsning, som fx Merete Nielsens billede af håndarbejde, bøger og bønner.

Måske kan vi ligefrem lære noget af corona-krisen? At vi ikke nødvendigvis behøver at fortsætte med at have en tætpakket kalender på den anden side af krisen?

4 Karla holder frikvarter fra hjemme-skolen i solen på terrassen sammen med mor og far. En anderledes hverdag - med nye muligheder? Foto: Vera Obel Jepsen

Især ikke, hvis man har oplevet hjemmetiden som en kærkommen mulighed for at være mere sammen med sine børn eller partner?

Foråret frister - så vi tager de pedaldrevne køretøjer frem - motoriseret eller ej - frihed og fart eller noget mere stillestående? Spædende at se, hvad buddene er, når næste emne er ”Tohjulet” .

Reglerne fremgår af faktaboksen.

Ugens vinder af to biografbilletter er: René Nilles, Aalborg