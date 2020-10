Indhentet af fortiden: - og det er i høj grad selvforskyldt

- Jeg er frygtelig ked af de kvinder, jeg har krænket gennem mine 30 år i politik.

Sådan har det for nylig lydt fra Københavns nu forhenværende overborgmester - og de fleste vælgere (og skatteydere) må tænke: Nå, 30 år alligevel...

Men fortiden har omsider indhentet Frank Jensen. Tilsyneladende kun lidt over to døgn efter første massive skylle af vidneudsagn fra kvinder, der er trådt frem med anklager for seksuel chikane så tidligt som i 2004. Alle med indbyggede anklager om ikke bare at være nærgående - men alt, alt for nærgående.

Lige inden krisemødet på Københavns Rådhus søndag aften indløb der så en ny skylle af anklager.

Og selv om Frank Jensen umiddelbart mødte opbakning blandt sine egne, har han - ikke engang et halvt døgn efter denne opbakning - valgt at træde tilbage. Ikke bare som overborgmester i København, men også som næstformand for Socialdemokratiet. Og nej, der bliver noget med at ligge på lur eller på køl for så pludselig at dukke op som spidskandidat forud for kommunalvalget om et års tid.

Frank Jensen er med andre ord fortid i dansk politik. Og det er i høj grad hans egen skyld. Det meddelte han også selv på endnu et pressemøde mandag - en sært splittet oplevelse, hvor han på den ene side erkendte han, at det ikke er synd for ham - men på den anden side brugte han også dele af taletiden på at gøre opmærksom på, at man skal være forsigtig med retssikkerheden, og alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist.

Omvendt har samme Frank Jensen undskyldt, selv om erkendelsen, undskyldningen, en vis form for vilje til at lægge sig fladt ned med det formål at bede om tilgivelse, må siges at være kommet i flere etaper.

Oprindeligt var den nu forhenværende overborgmester ”forfærdelig ked af, at der har været episoder, hvor kvinder har følt sig krænket af min opførsel” og ”Der er episoder og detaljer, der er oplevet forskelligt. Men det, der står tilbage er, at nogle kvinder har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser. Og ansvaret hviler ene og alene hos mig”.

Senere er Frank Jensens undskyldning blevet noget mere uforbeholden. Så uforbeholden, at han - med altså 30 års forsinkelse - har meddelt sig parat til blive en del af løsningen i stedet for problemet.

Ved at træde tilbage har han også afmonteret de anklager, der måtte komme frem i forbindelse med hele to undersøgelser - for når vi en dag (måske) kender det reelle omfang, er han jo væk.

Forhåbentligt kan næste person på posten klinke skårene og hele sårene, også over for unge vælgere i skikkelse af især DSU, hvis lokalformand, Cecilie Sværke Priess, af indlysende grunde må have følt sig kørt over i flere omgange.