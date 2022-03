Medier: Folkeafstemning om forsvars-forbehold

Flere medier erfarer søndag, at der skal være folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold, og at det skal ske inden sommerferien.

Dermed skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmark skal bevare eller droppe forsvarsforbeholdet, der er et af fire danske EU-forbehold. Ifølge Jyllands-Posten skal folkeafstemningen finde sted 1. juni.

Meldingen fra medierne kommer, kort efter at Statsministeriet sent søndag eftermiddag har indkaldt til et pressemøde klokken 19. Emnet er et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

På pressemødet deltager statsminister Mette Frederiksen (S), Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, SF-formand Pia Olsen Dyhr, politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen samt De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Forsvarsforbeholdet betyder blandt andet, at Danmark ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Danmark deltager ikke i EU's militære operationer, finansierer dem ikke og stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder.

Vi deltager dog i civile missioner, som hidtil har udgjort størstedelen af EU's missioner.

Danmark har fire EU-forbehold. Foruden det fælles forsvar er det forbehold for euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab.

På pressemødet søndag aften er det angiveligt ikke kun en forestående folkeafstemning, der er på programmet.

Efter Ruslands invasion af Ukraine for halvanden uge siden har flere partier sagt, at det er på tide at øge forsvarsbudgettet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil et større budget til Forsvaret også være en del af kompromisset, der fremlægges søndag.

Mediet nævner ikke, hvor meget det angiveligt øges med eller over hvor lang en periode.

Statsministeren har i løbet af søndagen haft forhandlinger om den danske sikkerhedspolitik med lederne af Venstre, De Konservative, SF og De Radikale.

/ritzau/