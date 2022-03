Indkalder til pressemøde om dansk sikkerhedspolitik

DANMARK:Søndag aften klokken 19 er der pressemøde om et national kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

Pressemødet foregår i Spejlsalen i Statsministeriet.

Ud over Statsminister Mette Frederiksen vil formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen, formand for de Konservative Søren Pape Poulsen, formand for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen, og formand for SF Pia Olsen Dyhr.

V og K: Hæv Forsvarets budget

Søndag har der været forhandlinger i Statsministeriet om dansk sikkerhedspolitik.

Flere udtrykte inden forhandlingerne et ønske om at hæve Forsvarets budget.

Venstre og De Konservative mener, at forsvarsbudget skal op på en størrelsen, der svarer til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) i løbet af de næste otte til ti år.

Hvorvidt fremtidens forsvarsbudget er en del af det kompromis, som statsministeren og de fire partiformænd vil præsentere søndag aften, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Målet om et forsvarsbudget på to procent af bnp stammer fra et møde i militæralliancen Nato i Wales i 2014.

Et andet emne, der har været en del af forhandlingerne, er en mulig folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold i EU-samarbejdet.

Martin Lidegaard, der er næstformand i Radikale Venstre, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen har givet udtryk for, at de gerne ser en afstemning om forbeholdet hurtigst muligt.

Medie: Afstemning om forsvarsforbehold

Ekstra Bladet erfarer søndag fra flere unavngivne kilder, at der skal være afstemning om det danske forsvarsforbehold, og at det skal ske inden sommerferien.

Dermed skal danskerne stemme på, hvorvidt Danmark skal bevare eller droppe forsvarsforbeholdet, der er et af fire danske EU-forbehold.

Meldingen kommer, kort efter at Statsministeriet sent søndag eftermiddag har indkaldt til et pressemøde klokken 19. Emnet er et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Danmark har fire EU-forbehold. Foruden det fælles forsvar er det forbehold for euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab.

/ritzau/