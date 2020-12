Indsats mod omrejsende indbrudstyve: Mere politi på vejene i denne uge

NORDJYLLAND:I denne uge vil Nordjyllands Politi være mere til stede rundt i Nordjylland. Der er særligt fokus på omrejsende kriminelle, der har til hensigt at begå indbrud i juletiden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor vil uniformerede og civile betjente standse køretøjer i Nordjylland. Indsatsen sker, da man af erfaring ved, at julen er højtiden for indbrudstyve.

- Det er omrejsende kriminelle, vi har fokus på. Men indsatsen er vores måde at få føling med mistænkelige køretøjer og personer, der bevæger sig ind i politikredsen, og hvor de bevæger sig hen. Det kan være vigtig viden for os i vores løbende indbruds-efterforskninger at kende disse bevægelsesmønstre, siger leder af Nordjyllands Politi indbrudsindsats, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

De vil blandt andet være til stede i Himmerland og Vendsyssel. I Vendsyssel så man flere indbrud i sidste weekend.

Færre indbrud

I 2020 har der generelt været færre indbrud i Nordjylland. Ved udgangen af november i år havde der været 998, mens der i hele 2019 var 1.626.

- Det er selvfølgelig glædeligt med færre indbrud, men vi hviler ikke på laurbærrene. Et indbrud er stadig et for meget. Derfor fortsætter vi utrætteligt vores arbejde med at bringe indbrud i Nordjylland ned, siger Anders Uhrskov.

