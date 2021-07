Ingen ledige senge: Strejke rammer hospital hårdt

Der er ingen ledige senge på stuerne, og efter kun godt to ugers strejke er der også fyldt godt op på gangene på Aalborg Universitetshospital. Nærmest al planlagt behandling af patienter, der ikke har et akut behov for behandling, er udskudt til på den anden side af strejken.

- Vi er enormt pressede. Vi er ikke i panik, men personalet kæmper virkelig hårdt for at få det til at hænge sammen, siger Kim Mikkelsen, der er direktør for økonomi og drift på Aalborg Universitetshospital.

På Aalborg Universitetshospital afsnit syd er der lige nu 35 patienter, der godt kunne have været udskrevet såfremt de kunne have fået den nødvendige sygepleje i hjemmet. Men i Aalborg er den kommunale sygepleje hårdt ramt - omkring 360 sygeplejersker er i strejke, og det betyder, at de færdigbehandlede patienter fra sygehuset, som stadig har behov for sygepleje i hjemmet, ikke kan udskrives.

- Situationen spidser mere og mere til, og det er meget bekymrende. Det er megahårdt for personalet, men også for patienterne. Nogle patienter er så heldige, at de kan få en plads på en anden afdeling, men andre må sove på gangene. Alt hvad der kan udskydes bliver det, så der kommer færrest mulige patienter ind, men i længden er det ikke holdbart. Der er hverken plads eller personale nok, siger Pia Jødal Næss-Schmidt, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aalborg Universitetshospital.

- Der er ikke sket noget i forhandlingerne. Hvordan er stemningen blandt dine kollegaer?

- Kampgejsten er stadig høj, for det er nødvendigt med en ændring af vores vilkår.

Udskudte behandlinger

I sidste uge fik flere end tusinde nordjyder besked om, at de alligevel ikke behøvede at dukke op til en planlagt behandling på et af hospitalerne i Region Nordjylland. 188 fik aflyst en operation, mens 851 fik aflyst en planlagt ambulant behandling. Andre har valgt at få behandlingen i privat regi i stedet.

I de to første uger af strejken - uge 25 og 26 - har Region Nordjylland været tvunget til at aflyse 2246 planlagte behandlinger.

Hvornår de udskudte behandlinger kan blive gennemført er uvist. Nogle patienter har allerede fået en ny tid, men mange har ikke. Jo længere strejken varer jo mere vokser bunken af udskudte operationer og behandlinger, og det vil tage tid inden alle behandlinger er gennemførte. For heller ikke efter strejken vil der være overkapacitet på hospitalerne.

Foreløbigt er der dog ikke udsigt til, at strejken slutter foreløbigt. Siden strejken begyndte er parterne ikke kommet nærmere end løsning, og fra politisk hold har der ikke været tegn på, at indgreb er snart forestående.

Jytte Wester, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Foto Torben Hansen

- Men tallene viser, at vores strejke har stor effekt. Enhver aflyst behandling er i princippet en for mange, men det er arbejdsgivernes ansvar at løse situationen. Derfor bør både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening hurtigst muligt genoptage forhandlingerne med Dansk Sygeplejeråd for at finde en løsning, der giver sygeplejerskerne et lønløft, siger kredsformand Jytte Wester, Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.