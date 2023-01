Klumpfisken klarede ikke skærene - her er årsagen

HIRTSHALS:Levende klumpfisk er en stor attraktion på Nordsøen Oceanarium, og derfor var det også med spænding at turistattraktionen i Hirtshals tirsdag efter nytår fik en levende klumpfisk indleveret af den lokale fisker, Mikael Borup.

Fiskeren havde fået klumpfisken i nettet, men selv om den tilsyneladende havde det fint efter omstændighederne, så var det alligevel med en portion skepsis, at Kristina Skands Ydesen, biolog ved Nordsøen Oceanarium, tog imod fisken.

- Den kan have taget skade af at være i det kolde vand, så vi ved ikke, om den overlever, sagde hun dengang.

Klumpfisk er nemlig normalt ikke levedygtige i vand under otte grader.

Var alt gået som i eventyrerne, ville publikum have haft hele tre fine klumpfisk at se på i den store akvarietank, når Nordsøen Oceanarium slår dørene op efter vinterpausen - den 14. januar. Nu må de nøjes med de to, der lever og trives.

Klumpfisken, der havnede i nettet, overlevede ikke.

- Vi gav klumpfisken en chance, da vi tog den ind. I naturen ville den helt sikkert dø alligevel, siger biolog Kristina Skands Ydesen i en pressemeddelelse.

Klumpfisken, som blev fanget i nettet, viste tegn på underafkøling, og det er sandsynligvis årsagen til, at den ikke overlevede, skriver Nordsøen Oceanarium i meddelelsen.

På et tidspunkt skal klumpfisken dissekeres.

- På den måde vil den bidrage til vores forskning om klumpfisk, siger Kristina Skands Ydesen.