Ingen stress: Sådan laver du hurtigt og nemt en næsten pæn adventskrans

NORDJYLLAND:Er du også en af dem, der kan begynde at kampsvede ved tanken om, at det allerede på søndag er første søndag i advent? Og mangler du også stadig at få styr på den der adventsdekoration, men orker du heller ikke lige tanken om en færdig én fra supermarkedet?

Så bare rolig - Nordjyske giver dig her en videoguide til hurtigt og nemt at banke en hjemmelavet én af slagsen sammen. Og bliver den ikke helt som dem, livsstilsbloggerne viser frem, kan du altid sige, at det er dine børn - eller nogle andres - der har lavet den.

Det er helt okay.

Alt, hvad du skal bruge er en paniktur ned i dit supermarked efter et fad, lidt ler, et bundt gran og selvfølgelig nogle lys. Skal det være mere fancy, kan du smide lidt mos oven i, men altså, det er også en mulighed bare at gå i køkkenskabe og gemmer og finde sjove ting, gammel julepynt eller slik, der kan pynte.

Og skidt med om tingene står lige eller passer sammen. Jo skævere, jo bedre.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at have en god omgang glimmer ved hånden. Er der lidt for meget synligt ler eller for mange skæve grankviste, kan det altid kamufleres med en generøs mængde glitterværk. God fornøjelse - og god første søndag i advent.

Har du lidt større ambitioner for dine juledekorationer, kan du også se med her, hvor blomsterdekoratør Jonas Jensen viser, hvordan man giver den rigtig gas med sin adventskrans: