Ingen tvivl længere: Snestorm i Nordjylland

NORDJYLLAND:Allerede tidligt søndag varslede DMI, at nordjyderne skal forberede sig på en snestorm fra sent mandag aften.

Hvis nogen havde håbet på, at faren for snestormen ville drive over, kan de godt glemme det.

Søndag aften fastslår meteorologerne, at snestormen bliver en realitet - og at den primært rammer Nordjylland og centrale dele af Jylland, mens resten af landet slipper mere nådigt.

- Prognoserne er blevet mere sikre på vejrudviklingen tirsdag. Derfor varsler meteorologerne snestorm i den nordlige halvdel af Jylland, skriver DMI søndag aften på Twitter.

Prog. er mere sikre på vejrudviklingen tirsdag. Derfor varsler meteorologerne for snestorm i den nordlige halvdel af Jylland. Resten af landet får også en barsk vejrdag, men sandsynligvis ikke i et niveau, der lever op til kriteriet for snestorm. https://t.co/EBNQApbz3H https://t.co/ydqxqNUv1j — DMI (@dmidk) March 5, 2023

Og snestormen er ikke bare et flygtigt bekendtskab. Varslet om snestorm gælder fra sent mandag aften og løber til ud på tirsdag eftermiddag.

En snestorm kræver frost kombineret med mere end 10 cm nysne i kombination med vindhastigheder på mere end 10 meter i sekundet, så der dannes snedriver.

Allerede mandag eftermiddag ventes nordjyderne at få den første sne at se, og samtidig tager vinden til fra øst. I løbet af tirsdagen går vinden om i nord, og først tirsdag eftermiddag stopper det med at sne.

- De samlede snemængder ventes at nå om mellem 15 og 30 cm, men lokalt kan der måske komme 30-40 cm. Så der kommer en del sne som vinden kan kaste rundt med og danner snedriver af. Temperaturen vil ligge omkring frysepunktet, men falde i løbet af tirsdagen til mellem 2 og 3 graders frost, skriver DMI på sin hjemmeside.

Gode råd

I et tweet søndag aften opfordrer Beredskabsstyrelsen folk i det område, hvor snestormen ventes at blive værst, til at holde sig orienteret om vejrsituationen. Og hvis man nødvendigvis skal ud, så handler det om at tage afsted i god tid og forberede sig ordentligt.

Der er varsel fra @dmidk om snestorm for den nordlige og centrale del af Jylland fra sent mandag aften til tirsdag eftermiddag. Generelt møgvejr i resten af landet i samme periode. Hold dig orienteret, tag afsted i god tid, og forbered dig, hvis du skal ud. https://t.co/NQfGvrGWEM pic.twitter.com/QXfXQtac0v — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) March 5, 2023

Her lyder rådene fra DMI, at det gælder om at medbringe varmt tøj, væske og en mobiltelefon med opladt batteri, ligesom det er en god idé at tage et træktov, en lille skovl, et tæppe og en batterilygte med i bilen.