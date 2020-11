Ingen tvivl: Mogens Jensen må gå

Dagen i dag er ”store redegørelses-dag”.

Fødevareminister Mogens Jensen giver sin længe ventede udlægning af forløbet omkring nedslagtningen af samtlige mink og dermed et helt erhverv i Danmark.

Det er svært at forestille sig, at redegørelsen kan ændre på den konklusion, at Mogens Jensens dage som fødevareminister er talte. Om det bliver onsdag eller en af de kommende dage, kan der kun gisnes om. Men når håndteringen af sagen om aflivning af alle mink på dansk jord udsættes for et almindeligt kritisk blik, er der ingen vej uden om: Mogens Jensen må gå.

Så sent som tirsdag morgen erkendte fødevareministeren på et samråd, at instruksen om at slå minkene ihjel var givet på et ulovligt grundlag. Så der er tale om en ren tilståelsessag. Og dét oven på et forløb, hvor der først blev meldt en masseaflivning ud, få dage senere at ministeren var klar over, at lovgrundlaget haltede, men at der ikke var tid til at vente - så var ministeren pludselig ikke blevet orienteret fra Fødevarestyrelsen, og til slut løb han fra ordet ”skal” i forhold til aflivningen - det havde kun været en opfordring.

Så det må være et farvel til fødevareministeren. Medmindre der går politisk kammerateri i den. De kritiske trommer har det med at buldre på Christiansborg, men når det kommer til stykket, kan regering og støttepartier finde på at træde på bremsen. Vi så det senest, da Inger Støjberg gav sin ulovlige instruks i forhold til barnebrude. Da fik hun lov til at sidde som integrationsminister. Vi kan se det igen, hvis Enhedslisten, Radikale Venstre og SF lader politiske hensyn råde.

Det kan også være statsminister Mette Frederiksen, der selv vælger at føre kniven og frigøre en ubehagelig dødvægt, der tynger regeringens videre færd. Det vil være et offer, der behændigt fjerner fokus fra statsministerens egen rolle i sagen. For hvad vidste regeringslederen selv? Hvad var hendes rolle i forhold til at presse den ulovlige ordre om at slå minkene ned igennem? Den del bør undersøges uvildigt, for er en regering i strid med Grundlovens anvisninger for det parlamentariske arbejde, er det en alvorlig sag. Og det handler ikke om, hvorvidt regeringen er rød eller blå.

En opfordring kunne være, at regeringen nedsatte et tværpolitisk udvalg med lederne fra partierne i Folketinget. Gruppen kunne med statsministeren for bordenden klappe indsatsen mod coronaen af for lukkede døre og stå samlet om indgreb og restriktioner - og fremlægge data for de udførte beslutninger. Sammenhold og transparens ville være et stærkt og trygt signal at sende til befolkningen i en krisetid. Og det ville fjerne en del af den mistro og støj, der er omkring coronaindsatsen. Men det er måske en naiv tanke.