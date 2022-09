Ingen vil redde de små købmænd: Men politikerne tør ikke sige det

LEDER:Indtil videre er der kun én politiker, der har turdet sige det ubehagelige højt: At stribevis af købmænd, bagere og spisesteder kommer til at gå konkurs som følge af de høje energipriser.

- Som ansvarlig politiker har man en pligt til at sige, at det her kommer til at gøre ondt...Der er nogle, som må gå konkurs, lyder den klare besked fra Alex Vanopslagh, politisk leder for Liberal Alliance, der også får tilføjet, at han er ved at kaste op over klynk fra erhvervslivet.

Som en af få på Christiansborg kan Vanopslagh sige det uden de store omkostninger. Som politisk leder for et lille parti har han ikke så mange vælgere at tage hensyn til, og selvfølgelig er udmeldingen også en del af valgkampen. Det er liberalisme i ren form og let at sælge til målgruppen på det sociale medie tik-tok, hvor Vanopslagh er lidt et fænomen.

Men alt tyder på, at Vanopslagh ikke står alene med den politik. De andre tør bare ikke skære det så skarpt, men reelt er der ingen udsigt til virkelige hjælpepakker til de trængte brancher.

Konkurser og butikslukninger er ubetinget trist - især for den enkelte købmand, men også de mange mindre byer, hvor der efter denne vinter slet ikke vil være nogle butikker tilbage. Mange steder vil butikken aldrig åbne igen, og det kan være starten på en ond cirkel.

Det er bare svært at se, at der findes et alternativ. At indføre en slags statsstyret regulering af priserne på elmarkedet vil være så komplekst, at den eventuelle effekt på priserne tidligst vil kunne mærkes til næste vinter.

Denne vinter får vi tårnhøje elpriser, og hvis købmanden skal have hjælp, er der i realiteten kun en mulighed: At lade statskassen betale.

Men den udskrivning vil være gigantisk, og så stor at pengene ikke kan findes ved at skære andre steder. Eneste mulighed vil være, at nationen skal ud på lånemarkedet efter milliarder.

Det vil være en overordentlig dårlig løsning for inflation, fremtid og statskassen, og derfor kommer der næppe en kontant hjælpepakke til de trængte erhverv. Kun Enhedslisten og Danmarksdemokraterne er klar med gavmilde gaver - Danmarksdemokraterne vil fjerne moms på el, mens Enhedslisten vil opkræve ekstra-skat hos såkaldte "inflations-baroner", og måske kan udvalgte købmænd komme med på partiets liste over værdigt trængende.

Regeringen vil hævde, at deres forslag om at lade købmanden låne til regningen vil være en reel hjælp, men den er i bedste fald en hjælp på kort sigt. Kan butikken ikke betale regningen nu, vil de næppe kunne næste år.

Meget hjælp til købmanden er der heller ikke at hente hos Venstre og Konservative. Godt nok vil de gerne have sat elafgiften ned til et minimum, og for private vil det være en afgiftsnedsættelse, der nok ikke fjerner presset på økonomien, men dog vil kunne mærkes. Men for en købmand, bager eller en anden mindre virksomhed vil det ikke gøre nogen videre forskel - deres afgifter er i forvejen kraftigt reduceret.

Det ligner unægtelig, at de er enige med formanden for Liberal Alliance, og det bør de have den politiske ordentlighed til at stå ved. Valgkamp eller ej.