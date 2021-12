Inger Støjberg måbede over dommen i rigsretssagen

KØBENHAVN:Umiddelbart efter dommen i rigsretssagen mod Inger Støjberg reagerede den nordjyske tidligere integrationsminister nærmest målløs og måbende med åben mund over at blive kendt skyldig ved rigsretssagen og idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Med blikket stift rettet mod højesteretsdommer Thomas Rørdam og det øvrige dommerpanel hørte hun derefter resten af kendelsen med blandt andet fordelingen af folk, der havde stemt for den ubetingede fængselsstraf, fortæller nordjyske.dks udsendte på stedet Frederik Overgaard.

Han fortæller, at der var tid til et knus til nogle af tilhørerne, men at stemningen i retslokalet blev mere og mere trykket, da tiden for domsafsigelsen nærmede sig.

Uden for retten var Inger Støjberg blevet modtaget af 50-60 demonstranter, der havde taget mod hende med en slagsang.

Nogle af hendes støtter valgte noget slukørede hurtigt efter domsafsigelsen at forlade stedet igen, med en bemærkning om, at det fandme ikke var i orden med den dom, og at nu kunne de for hans skyld godt gå hjem igen.

En koranafbrænding, hvor politiet måtte gribe ind på grund af noget tumult, blev det også til foran retten i forbindelse med domsafsigelsen, inden den dømte eks-minister kom ud af retslokalerne i Eigtveds Pakhus.

Selv sagde hun, da hun var kommet ud foran pakhuset, at hun var meget, meget overrasket over dommen.

- Hun er først og fremmest grundlæggende uforstående overfor, at hun er blevet dømt, og når hun bliver spurgt ind til, om hun har gjort noget ulovligt, som dommen jo fastslår, så siger hun, at hun har ro i sindet med sig selv, fordi hun føler, at hun har gjort det rigtige for barnebrudene, der efter hendes opfattelse skulle skilles fra deres mand på asylcentrene, fortæller nordjyske.dks udsendte Frederik Overgaard.

- Jeg er meget, meget overrasket. Det må jeg sige, og jeg synes, det er de danske værdier, der har tabt i dag, det er ikke bare mig, men de danske værdier.

- Jeg håber, at alle ville have gjort som mig, og jeg kommer til at tage min straf uden at bøje nakken, sagde Inger Støjberg efter dommen.

På spørgsmålet, om hun kan se sig selv have en politisk fremtid, svarer hun ikke direkte.

- Det er 25 minutter siden, dommen faldt, så jeg skal have lov til at tænke mig om, sagde hun.

Der er ikke noget, hun fortryder, uddybede hun.

Inger Støjberg valgte kort efter at gå over til de fremmødte supportere og hilse på dem, inden hun - tilsyneladende ret ophidset - forlod pladsen foran Eigtveds Pakhus i en stor sort bil.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg

10. februar 2016 udsendte Inger Støjberg en pressemeddelelse med instruks om, at ingen mindreårige under 18 år måtte indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gjaldt også, selvom parret havde børn. Pressemeddelelsen var altså undtagelsesfri.

Samme år gik ombudsmanden ind i sagen, og i 2020 nedsatte regeringen og dens støttepartier en undersøgelseskommission, der skulle undersøge instruksen.

Sidst på året kiggede to uvildige advokater på sagen for at tage stilling til, om der var grundlag for at rejse tiltale mod Inger Støjberg.

Det fandt de to advokater grundlag for, og 2. februar 2021 besluttede et flertal i Folketinget at tiltale Inger Støjberg i rigsretten. Det blev de selvsamme advokater, advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen, der endte som anklagere i rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Ni folketingsmedlemmer for partiet Venstre samt partierne Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti stemte ikke for en rigsret mod Inger Støjberg.

Ifølge tiltalen var Inger Støjberg tiltalt for at "at være ansvarlig" for, at "Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration," der var "i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

På dansk var Inger Støjberg tiltalt for at sørge for og fastholde en ordning, hvor alle unge asylpar skulle adskilles. Adskillelsen skete uden individuelle vurderinger og partshøringer, som ellers er et krav, inden man træffer sådanne afgørelser.

25. november trak de 26 rigsretsdommere sig tilbage for at votere i rigsretssagen mod Inger Støjberg. De har altså nu fundet frem til, at hun skulle idømmes 60 dages ubetinget fængsel.