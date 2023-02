Inger Støjbergs barndomshjem er sat til salg for 36 millioner kroner

HJERK:Inger Støjbergs barndomshjem i landsbyen Hjerk ved Sallingsund er blevet sat til salg.

Det skriver Landbrugsavisen.

Af salgsopslaget fremgår det, at der er tale om et kvægbrug på 142,6 hektar med en bedrift bestående af 180 danske malkekøer.

Gården, som er opført i 1936, er sat til salg gennem Nybolig Landbrug til en kontantpris på 36 millioner kroner. Landbruget inkluderer 202 kvadratmeter boligareal og 4941 kvadratmeter driftsbygninger.

Formanden for Danmarksdemokraterne har flere gange udtalt sig i medierne om sin opvækst på gården, som da hun til Nordjyske fortalte, at der altid var plads til én mere omkring bordet i familiens hjem, som hun beskrev som et naturligt samlingspunkt for mennesker fra alle samfundslag.

Privat er Inger Støjberg bosat i Hadsund, hvor hun bor med hunden Ludvig. Arkivfoto: Martin Damgård

- Jeg husker det som en enorm berigelse, at der kom så mange forskellige mennesker i vores hjem, men jeg husker også, at der var en meget stor tydelighed om, at nok var der højt til loftet, men inden for vores vægge var det altså mine forældres regler, der gjaldt. Der var en grænse for, hvad man kunne og ikke kunne. Sådan var det hjemme hos dem, og sådan må det være i det danske samfund, sagde Inger Støjberg ved den lejlighed.

Gården har siden 2001 været drevet af politikerens storebror Jens Peter Støjberg, som også var til stede, da Inger Støjberg i valgkampen op til folketingsvalget i 2022 inviterede Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen, til en debat om fremtidens landbrug på gården.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men det har ikke været muligt.