Intet er gratis: Vi bør vælge vores apps med omhu

Intet er gratis her i verden. Heller ikke de sociale medier, søgemaskiner og apps, selvom du måske ikke betaler med kroner og øre, når du benytter tjenesterne.

For data om dig og din adfærd er guld værd. Det er måske endda internettets største valuta. Og privatlivet, som man kender det fra før internettet, er under pres efterhånden, som teknologien påvirker flere og flere områder af vores kontaktflader til omverdenen.

Hvis vi skal droppe sølvpapirshatten, så tilfører teknologien også en høj grad af bekvemmelighed. For jo mere digitale løsninger kan overvåge og lagre vores adfærd, jo flere opgaver kan de også løse for os. Jo smartere kan det blive. Udviklingen skal hyldes, og den teknologiske virkeligheden skaber større frihed.

Det er jo let, når man kan holde styr på løbedistancer, menstruationscyklus, søvn og spisevaner med en app. Det er smart, når en tjeneste selv foreslår en lydbog eller en film, som man nok ville synes om. Og det er i den grad også praktisk at vide, om man har været i kontakt med en corona-smittet ved hjælp myndighedernes smitteopsporings-app.

Og ligeså bekvemt som det er, ligeså skræmmende kan det også være. Det føles jo efterhånden, som om man blot skal tænke på et produkt, og så dukker det op i en annonce på Facebook. Sådan er det selvfølgelig ikke. Men det er ufatteligt, at interessen for et produkt kan opsnappes, uden at man selv tænker over det.

Så bekvemmeligheden kræver tillid. Tillid til at dataen ikke misbruges.

Og netop det med at passe på vores data har fået Datatilsynet til at åbne en sag mod den meget populære video-delings-app Tiktok.

Som på ethvert andet socialt medie skabes indholdet af brugerne. Og her er der særligt fokus på korte videoer, hvor de medvirkede ofte mimer eller bevæger sig til en sang eller et andet lyd-spor, der kører i baggrunden.

Den kinesiske app er i særligt høj grad populær blandt børn og unge. Og ifølge GDPR har netop de yngste krav på en særlig beskyttelse af private oplysninger. Appen er tidligere blevet kritiseret for deres tilgang til det data, de samler op om brugerne. Så det vil Datatilsynet nu havde undersøgt.

Men som oftest er det forbrugerne, der taler det mest tydelige sprog hos virksomhederne. Så der kan blive udarbejdet nok så mange love, retningslinjer og regelsæt, men hvis ikke forbrugerne stiller krav til dataindsamlingen, er kampen nok tabt på forhånd.

Vi bør vælge apps, produkter og tjenester med omhu. Vi bør kun vælge dem, der behandler vores data ansvarligt. Om man vælger at ville dele data eller ej er sådan set underordnet. Men beslutningen skal træffes på et kvalificeret grundlag - og beslutningen er vores.