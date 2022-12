Isglat: Folk falder på stribe

NORDJYLLAND: Det våde vejr kombineret med iskolde veje og fortove får nordjyder til at falde på stribe mandag morgen og formiddag.

- Alene mens vi taler, kommer der meldinger fra både Fjerritslev og Pandrup om, at folk er faldet på gaden, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

- Vi har heldigvis været forskånet for færdselsuheld indtil videre, men folk falder i indkørsler og så videre, hvor der ikke er saltet, fortæller vagtchefen.

Med andre ord er det pivglat i store dele af det nordjyske område.

Hvis du begiver dig ud i verden i dag, så frem med pigstøvler og museskridt.

Der er isslag i hele Nordjylland, og der er meldinger om, at folk 'skøwler rundt'.

Sagt på godt nordjysk. #isslag #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) December 19, 2022

DMI har også stadig det gule danmarkskort fremme, som varsler let isslag til alle dele af landet, på nær Bornholm.

Det skyldes lun luft over Danmark, og derfor falder nedbøren flere steder som isslag. Og hvis ikke, så er der risiko for, at der dannes is, når regnen rammer de kolde overflader.