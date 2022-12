NORDJYLLAND:Der er isglatte veje flere steder i Nordjylland. Det melder Vejdirektoratet.

Det drejer sig om Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune, hvor der meldes om isglatte veje i morgentimerne.

Aalborg, Thisted og Morsø samt Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner har ikke meldinger om isglatte veje.

De glatte veje er formentlig et resultat af, at temperaturen i morgentimerne er faldet til minus en grad, og at vejene formentlig er endnu koldere. Ifølge vejrmeldingerne, så vil temperaturen dog stige til plus grader efterhånden som solen får magt.

Men altså - her til morgen meldes om meget glatte veje i store dele af Nordjylland.

Du kan følge med i situationen på vejene på vejdirektoratets kort på trafikken.dk