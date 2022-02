Isglatte veje har resulteret i flere færdselsuheld i Nordjylland

NORDJYLLAND:Politiet har været ude til flere færdselsuheld til morgen, hvor der har været mere glat, end mange bilister har troet.

- Vi har været voldsomt belastet af færdselsuheld her til morgen. Ikke nogen alvorlige færdselsuheld, men der er glat. Og især rigtig glat mellem Vrå og Tylstrup på motorvej E39 i begge retninger. Der har vi haft en 4,5 uheld her til morgen, fortæller vagtchef hos Nordjyllands politi, Mogens Hougesen.

Han oplyser desuden, at man nu har sendt en advarsel via trafikradioen om, at folk skal sænke hastigheden både nord og syd for Aalborg.

I flere kommuner er man ude at salte vejene.