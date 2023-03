Ja, det er glat - men det er intet i forhold til weekenden

NORDJYLLAND:Det har været en udfordrende uge for de nordjyske trafikanter med flere glatføreuheld til følge, selvom mange dog har taget politiets opfordringer til sig og har kørt yderst forsigtigt gennem snedriver og ad glatte veje.

Og det bør de også gøre i weekenden. Her er der nemlig risiko for både isslag og det, DMI betegner som "frysende våde vejbaner".

Først skal nordjyderne lige hjem fra arbejde fredag, og her kan der være udfordringer med det sne, der allerede ligger på især mindre veje, samt nye snebyger.

- Der ligger nogle byger og driver rundt omkring, og det bliver ved det meste af fredagen, fortæller vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler fra DMI.

Ifølge DMI's vejrkort fredag morgen vil især dele af Vendsyssel, Aalborg og Vesthimmerland få sne fredag eftermiddag. Det er dog ikke i samme mængde, som vi så tidligere på ugen. Og præcis hvor sneen falder, er meget svært at forudsige.

- Der er stor usikkerhed forbundet med byger. Hvis de rammer samme sted, kan de give flere centimeter sne, mens andre helt undgår at få noget, siger Hans Peter Wandler.

Han forventer, at der lørdag fra sidst på formiddagen kommer flere snebyger ind over Nordjylland fra nordvest. Søndag begynder med en pause, hvad snebyger angår, men så kommer et nyt vejrsystem inde over os fra Nordsøen.

Det er dog ikke kun sne på vejene, som de nordjyske trafikanter skal være opmærksomme på.

- Det er jo forår ifølge kalenderen, så solen har mere magt. Det betyder, at sneen kan smelte om dagen. Når det så bliver koldere op ad dagen, fryser det igen. Og så får vi det, vi kalder frysende våde vejbaner, fortæller Hans Peter Wandler.

Han kan desuden fortælle, at vi har nogle kolde nætter foran os. Og især søndag er der en ekstra risiko for glatte veje på grund af isslag. Hvis nedbøren går over i regn, kan det slå over i is, når det rammer de kolde vejbaner. Og så bliver vejene spejlglatte på meget kort tid.

- Det er ikke klassisk forårsvejr, vi har til jer i Nordjylland. Men det gælder nu for hele landet, konstaterer Hans Peter Wandler.