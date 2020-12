Ja, vi skal selvfølgelig have et vaccinepas med fordele til dem, der bliver vaccineret

Er du vaccineret, kan du få. Er du ikke, må du gå.

Sådan lød overskriften i et debatindlæg, som den Aalborg-fødte erhvervsmand André Rogaczewski forleden skrev i Berlingske. Han gjorde sig til talsmand for et digitalt vaccinepas. Er du vaccineret mod Covid-19, kan du få … fx adgang til restauranter, kulturliv, sportsarrangementer, udlandsrejser med mere. Er du endnu ikke vaccineret, må du gå. Til NORDJYSKE sagde han:

”På et eller andet tidspunkt vil omkring halvdelen af Danmarks befolkning være vaccineret. Man kan så spørge sig selv; Skal de sidde og vente i seks måneder på, at resten af befolkningen er vaccineret, før samfundet kan åbne op igen?”

Det er et godt spørgsmål.

Et vaccinepas har klare fordele. Det skaber mulighed for, at Danmark allerede i løbet af forsommeren, når et tilpas stort antal personer er blevet vaccineret, for alvor kan genåbne. Det kan samtidig anspore tvivlere til at blive vaccineret, så de også kan få del i genåbningens glæder – og jo flere tvivlere, der vaccineres, jo tættere kommer vi flokimmunitet.

Et vaccinepas burde ligge lige til højrebenet, og Dansk Industri og Dansk Erhverv støtter varmt idéen, men indtil videre tøves der fra politisk hold. Regeringens støtteparti, Det Radikale Venstre, frygter, at det vil skabe et A- og B-hold i samfundet, og Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører, Per Larsen, valgt i Nordjylland, betragter et vaccinepas som indirekte tvang, og det er han imod.

Det er endnu usikkert, hvor regeringen lander i spørgsmålet. Foreløbig drøfter den et vaccinepas med erhvervsorganisationerne, men hvis et pas også fra regeringens og myndighedernes side i sidste ende betragtes som et tvangsredskab, ja, så er André Rogaczewskis idé død ved ankomst. For tvang har ingen tilhængere. Tvang indgår ikke i den kommende epidemilov, og Sundhedsstyrelsen omtaler i grundlaget for det netop påbegyndte vaccinationsprogram tvang som etisk uforsvarligt. Udgangspunktet i den danske strategi er det informerede og frie samtykke. Ja, Sundhedsstyrelsen går faktisk et skridt videre. Det frie valg er den empatiske løsning. For når et frit valg er muligt, vil det i sig selv afværge, at der opstår et socialt pres på og en stigmatisering af personer, som fravælger vaccinen. De er i deres gode ret til at sige nej, og derfor kan andre ikke bebrejde dem, at de fravælger vaccination, skriver Sundhedsstyrelsen.

Argumentet skurrer i mine ører. For socialt pres er jo allerede et flittigt brugt redskab fra myndighedernes side i andre aspekter af kampen mod corona: Hvis du ikke bruger mundbind, må du ikke rejse med kollektiv trafik. Hvis du ikke kan fremvise en negativ test, har du i visse tilfælde ikke adgang til sygehuset. Hvis du holder en piratfest, risikerer du bøde. I sanktionerne ligger i lige så høj grad et socialt pres og et element af indirekte tvang, som der vil gøre i et vaccinepas: Følg anbefalingerne, eller lid en konsekvens. Og så har jeg end ikke nævnt tvangsafviklingen af minkerhvervet …

Hvordan kan socialt pres være en acceptabel metode i sammenhænge, der bidrager i større eller mindre grad til at beskytte samfundet mod coronasmitte, men uacceptabelt i et vaccinationsprogram, der en gang for alle kan eliminere coronaen som en samfundstrussel?

André Rogaczewskis svar er bramfrit: Modstandere af et vaccinepas har ”tabt sutten”, skriver han. Jeg deler hans undren. Et vaccinepas kan bidrage til en hurtigere og sikker tilbagevenden til det normale, og hvordan har vi økonomisk og moralsk råd til at afvise en sådan løsning?

Meningsmålinger viser, at cirka 70 procent af danskerne vil vaccineres. Det er mange, men ikke nok. Vi skal op på mindst 80 procent for at opnå flokimmunitet. Kald det socialt pres, kald det indirekte tvang, kald det sund fornuft; Uanset betegnelsen vil et vaccinepas være et nyttigt redskab til at nå målet, og vi må som samfund holde risiciene ved det op mod risiciene ved ikke at kunne genåbne hurtigst muligt. Det er meget svært at forestille sig, at flertallet – de vaccinerede – vil acceptere, at en mindre gruppe af medborgere ikke vil vaccineres og som konsekvens holder samfundet helt eller delvist lukket. Den situation bør vi for alt i verden undgå. Et vaccinepas er den ansvarlige løsning på vores udfordring.

