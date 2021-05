Jacob Risgaard-investering femdobler omsætning og bundlinje på ét år

NORDJYLLAND:Det var en god investering for både skjortefirmaet og den nordjyske investeringsløve Jacob Risgaard, da skjortefirmaet Barons i 2020 listede sig ind i Løvens Hule.

Jacob Risgaard tog en mundfuld på 10 procent af firmaet, der sælger businessskjorter, og nu viser regnskabet fra Barons, at Risgaard så rigtigt, da han investerede i firmaet.

I en pressemeddelelse skriver firmaet, at både omsætning og bundlinje er femdoblet i et 2020, der ellers har været præget af corona - hvor behovet for at møde op på jobbet i en pæn business-skjorte er faldet betragteligt.

Og systuen, der producerer Barons skjorter, pludselig blev pålagt at omlægge produktionen til mundbind.

I 2020 er bruttofortjenesten steget med hele 343 procent til godt 7,4 millioner kroner, og bundlinjen steg med 445 procent til lige over fem millioner kroner.

Investerer i mennesker

For Jacob Risgaard har investeringen i den danske skjorteproducent været en understregning af, hvor afgørende det er med kemien, når man pludselig skal drive virksomhed sammen – uden at kende hinanden på forhånd.

- Det allerførste, jeg investerer i, er menneskene. Og når der står sådan to vilde mennesker, som har set et hul i markedet, så er jeg med. For selvfølgelig skal Danmark være førende på produktion af skjorter, når nu vi er førende på alt muligt andet design, siger Jacob Risgaard i pressemeddelelsen.

- Barons har oven i købet skåret alle de fordyrende mellemled ud af ligningen. Det, sammen med skjorternes ekstremt høje kvalitet, er klart medvirkende til, at vi lander et virkelig flot 2020-resultat, siger han.

Mens 2020 bød på åbningen på to nye markeder - i Sverige og Holland - er næste vækst-skridt for skjortefirmet, der har hovedkontor i København, at åbne en tysksproget webshop.