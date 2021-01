Jacob Risgaard sagde nej tak: Bange for folkedomstolen

NORDJYLLAND:Det så ellers sjovt ud, da Jacob Risgaard, i aftenens udgave af Løvens Hule, udfordrede Jan Lehrmann til en boksekamp. Virksomheden Jabii var i studiet med et spil, hvor man slås med, hvad der bedst kan beskrives som lysende boksehandsker på forlængede arme.

Den nordjyske løve er enig i, at virksomheden var i hans boldgade – men selvom Jacob Risgaard i flere år har solgt både spil og legetøj, investerede han ikke i virksomheden af frygt for folkedomstolen.

- Jeg kan ikke sidde i et studie og stressteste, hvordan markedet reagerer på, man slår på hinanden i virkeligheden - også selvom det er for sjov, fortæller han og uddyber.

- Vi lever jo i en tid, hvor det aldrig har været sværere at navigere i folkedomstolens interesse. Vi er godt nok blevet nærtagende nogle gange, hvilket jeg er rigtig ked af. Der skal kun være én rigtig meningsdanner, der går ud og skriver: ”Hold kæft mand, nu får Jacob Risgaard børn til at slå på hinanden i virkeligheden.”

Tidligere projekt droppet

Det er ikke første gang, Jacob Risgaard har måtte forholde sig til forholdet mellem børn og legetøj, der kan bruges eller misforstås voldeligt.

Gennem sin legetøjskæde KiDS Coolshop har den nordjyske forretningsmand tidligere forsøgt at søsætte et projekt med en anden nordjysk virksomhed, Ibsen Fabrikkerne, der blandt andet laver oppustelige reklamesøjler.

Idéen var at lave nogle store oppustelige arenaer, der kunne stilles op foran butikkerne, hvor børn kunne dyste med NERF-pistoler. Plastiklegetøj, der kan skyde med bløde pile af skum.

Men den var NERF ikke med på.

- Deres første reaktion var, at det skulle de i hvert fald ikke have noget med at gøre. For det handler om at skyde på hinanden, og deres legetøj er ikke krigslegetøj, fortalte de. Så det viser også, hvor svært de har ved at navigere i det, husker Jacob Risgaard.

Idéen med skydedueller i oppustelige arenaer blev herefter totalt droppet.

- Jeg kunne godt forstå argumentet. Vi ville gøre det for at give børnene en oplevelse. Hvis vores forsøg på at gøre noget sjovt for børnene endte med forældre, der blev mega sure over, vi opfordrede til krig, så har vi misset totalt.

Tabte to gange i samme program

Til trods for Jacob Risgårds kæphøje udfordring af Jan Lehrmannn til en boksedyst, tabte han kampen på nationalt TV – uden en revanche bag om tv-optagelserne efterfølgende.

- Jeg har måtte levet med nederlaget siden, og jeg kan nogle gange vågne om natten med sved på panden. Jeg hader at tabe, og jeg er sikker på, der var noget galt med min elektroniske handske, griner han.

- Der er også altid noget galt med mine controllere, når jeg taber i FIFA. Det vil op til flere venner, give mig ret i.

Men boksekampen var ikke aftenens eneste nederlag. Jacob Risgaard tabte også kampen om at blive valgt som investor i ketcher-virksomheden ZERV. Også den dyst vandt Jan Lehrmann, dog i et fællesbud med Jesper Buch.

- Jeg er fandme træt af, jeg ikke fik den ZERV. Den ville jeg gerne have haft, ærgrer Jacob Risgaard sig.

- I aften var bare en træls aften for mig i Løvens Hule, så den skal bare glemmes.

