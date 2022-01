Jæger sagde, ulv angreb hans hund: Nu er der nyt

NORDJYLLAND:Da Nordjyske fredag 7. januar bragte historien om, at en jagthund havde været i kamp med en ulv i et grønt område vest for Svenstrup, udløste det heftige debatter i jægerkredse, kantiner, dagligstuer samt på Facebook - deriblandt Nordjyskes side.

Kilden på historien var Dyrevelfærdsenheden under Nordjyllands Politi, som på baggrund af oplysninger om den påståede konfrontation mellem hund og ulv opfordrede jægere i området til at holde deres hunde i snor.

Hvis der var en ulv i nærheden af den ruhårede hønsehund, bliver det aldrig bevist.

Der er nemlig ikke er fundet DNA-spor af en ulv på jagthunden. Det oplyser Miljøstyrelsen onsdag.

- Det er blevet nævnt i flere medier, at Naturstyrelsen ville foretage en DNA-undersøgelse for at se, om man kan identificere ulven. I den forbindelse har der været forlydender om, at hundeejeren eller dyrlægen skulle være i besiddelse af en klud med blod fra hundens pels, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Dermed er der ingen DNA-spor af den formodede ulv, som kan sendes til analyse, konstaterer Miljøstyrelsen.

- Der findes ikke blod eller andet biologisk materiale, som kan DNA-analyseres, uddyber miljøplanlægger Lasse Jensen fra Miljøstyrelsen.

Han oplyser, at Naturstyrelsen har været i kontakt med den dyrlæge på Svenstrup Dyreklinik, som undersøgte jagthunden.

- Han har heller ikke taget nogle prøver og kunne i øvrigt oplyse, at hunden var fuldstændig intakt. Der var hverken blå mærker, huller, blod eller andet på hunden, oplyser Lasse Jensen.

Stærke følelser

Historier om ulve i den danske natur har - lige siden den første i nyere tid blev spottet i Nationalpark Thy for snart 10 år siden - vækket stærke følelser.

Ulveeksperten Thomas Boesdal på det sted, hvor den første ulv blev fundet i Danmark for snart 10 år siden. Han er overbevist om, at der aldrig har været en ulv i nærheden af den nordjyske jagthund. Arkivfoto: Peter Mørk

I Hjerm nord for Holstebro i Vestjylland udløste fredagens historie og de mange tusinde efterfølgende opfordringer på Facebook om at "skyde den" krumme tæer hos Thomas Boesdal, selvlært ulveekspert og bredt anerkendt for sin viden om ulve - og sit arbejde for at udbrede den viden.

"For det første, så er jeg 100% sikker på, der ALDRIG har været en ulv i nærheden af den jagthund. En ulv bider med 300 kg pr cm2, den skal kun have fat med 1 tand, så rykker den en hund i stykker, den kan bære en kronkalv i munden i fuld galop uden at sænke farten. Så den hund vil dø på ingen tid, hvis det havde været en ulv", skriver Thomas Boesdal i et harmdirrende indlæg, som er blevet delt og kommenteret mangfoldigt.

Fredagens advarsel blev sendt ud af Nordjyllands Politi baseret på observationer, som ejeren af den ruhårede hønsehund havde gjort under jagten.

Det giver Thomas Boesdal ikke meget for i sit opslag på Facebook.

"Der er INTET der tyder på der har været en ulv indblandet i denne episode, den bliver kun nævnt, fordi der er set en strejfende ulv i området tidligere, og denne ulv kan altså være i Hamborg nu!", skriver han og uddyber:

"En ulv vil altid undgå kamp hvis den kan, den vil hellere efterlade sine unger end gå i kamp, den ved godt hvis den bliver skadet, kan den ikke finde føde imorgen, og så er det slut. Når en ulv går i kamp, så er det fordi den ikke har andre muligheder, en ulv kan sagtens rende fra en Ruhåret."

Nordjyske har gennem flere dage forsøgt at få Thomas Boesdal i tale for at få ham til at uddybe sine synspunkter. Det er desværre ikke lykkedes.

Ikke én rapport om hundedrab

Siden den første ulv i over 100 år blev set i Danmark i oktober 2012, er det nærmest blevet dagligdag med øjenvidneberetninger om det totalfredede rovdyr.

Masser af danske husdyr - særligt får - har måttet lade livet i de mellemliggende år.

En vestjysk jæger mistede i 2019 sit jagttegn og fik en dom på 40 dages betinget fængsel for at skyde en ulv. Og samtidig verserer der masser af historier om, at ulve på dansk grund forsvinder sporløst, fordi ulvehadende jægere skyder og begraver dem ude i skovene, hvor de færdes.

Til dato er der imidlertid ikke én eneste rapport om, at en dansk jagthund er blevet dræbt af en ulv.

En lang række DNA-prøver har dokumenteret, at de ulve, der er i Danmark, stammer fra Tyskland.

Her findes ulve i langt større antal - op mod 1000 registrerede mod ca. 15 for nuværende i Danmark - men også i Tyskland er ulveangreb på hunde nærmest ukendte.

Helt anderledes i Sverige

Helt anderledes ser det ud i vores naboland Sverige, hvor ulvedrab på jagthunde er så almindelige, at den svenske stat årligt udbetaler sekscifrede erstatninger til hundeejerne.

Særligt Värmland har våret så hårdt ramt af ulveangreb på hunde, at der ifølge det danske jagtmagasin "Jagt, Vildt & Våben" ikke længere praktiseres jagt med løse hunde i det midtsvenske län, mens jægere i andre dele af Sverige stadig vover det, mens de forsøger at beskytte deres hunde med en såkaldt "ulvevest" med kevlar og stålpigge på ryggen.

Det er primært under jagt på elge, at svenske jagthunde bliver ofre for ulve. Det skønnes, at der er mellem 300 og 400 ulve i Sverige.

Hinsidan fører Viltskadecentret under SLU - det svenske landbrugsuniversitet - nøje regnskab med ulvedrab på svenske hunde. De tal viser, at der i 2020 blev dræbt 11 hunde af ulve i Sverige, mens lige så mange blev skadet i mødet med sin fjerne forfader.

I 2019 vidner de svenske tal om 12 ulvedrab på hunde, mens syv fik skader. Det var en stigning i forhold til tallene fra 2018, hvor fire hunde mistede livet efter angreb fra ulve, mens fire blev kvæstet ved møderne.

2017 var også et blodigt år for de svenske jagthunde. Her var der rapporter om 29 ulveangreb på hunde. 14 af hundene døde efterfølgende, 14 fik skader efter mødet, mens én enkelt stak af efter angreb og aldrig er set siden.

- I Sverige foregår elgjagten - og muligvis også andre jagtformer - ved, at man slipper sin hund, og så løber den mange, mange kilometer væk fra jægeren. Dermed er der langt mellem jægeren og hunden, og så kan hunden let komme i uføre. Og det er en jagtform, der hverken bliver brugt i Danmark eller Tyskland. Det er nok hovedforklaringen på, at ulveangreb på hunde sker meget mere i Sverige, forklarer Lasse Jensen.