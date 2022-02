Jægerkorpset smidt ud af Mali efter få dage - regningen løb op i mange millioner

Opdateret med kommentar fra udenrigsministeren:

De danske bidrag til Task Force Takuba i Mali blev en kort omgang. 12. januar ankom et hold kirurger til det vestafrikanske land, og 17. januar ankom cirka 60 specialoperationsstyrker fra Jægerkorpset i Aalborg. 27. januar besluttede regeringen dog at hjemtage de danske bidrag, da Malis styre ikke mente, at Danmark var velkommen i landet.

Totalomkostningerne i forbindelse med Danmarks bidrag til Task Force Takuba indtil videre løber op i 42,3 millioner kroner, viser en aktindsigt fra Forsvarskommandoen, som Nordjyske har fået. Udgifterne fordeler sig på 18,2 millioner kroner i 2021 og 23,1 millioner kroner i 2022.

De 42,3 millioner kroner dækker over lønudgifter, øvrig drift og "aktivitetsbaserede omkostninger" som eksempelvis drivmiddel, lagertræk (sløringscreme, snørebånd o.l.) og lufttransport. "Øvrig drift" omfatter ifølge Forsvarskommandoen "køb af varer og tjenesteydelser og afspejler den del af bevillingen, der er afsat til udgifter, der ikke omfatter løn, men alene drift".

Task Force Takuba Task Force Takuba hører under den franskledede Operation Barkhane, der siden 2014 har kæmpet en militær kamp mod islamistiske grupper i Sahelregionen i Afrika. Danmark har ad flere omgange haft soldater i Mali for at deltage i antiterror-kampen. Udover bidrag til Operation Barkhane i 2019 og 2020, har Danmark også bidraget til FN's mission MINUSMA siden 2014. VIS MERE

Forsvarskommandoen oplyser til Nordjyske, at hjemtagningen af de danske bidrag til Task Force Takuba endnu ikke er afsluttet. En del af specialoperationsstyrkerne landede i Aalborg i sidste uge. I en mail til Nordjyske lyder det:

- Hjemtagningen af bidraget afhænger blandt andet af flere eksterne faktorer. Af hensyn til sikkerheden for personellet er det ikke muligt at gå i detaljer med planerne og tidslinjen for hjemtagningen.

Det skal give mening

Tallet overrasker ikke Søren Espersen, der er udenrigs- og forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er ekstremt dyrt at sende folk afsted på internationale missioner. Det har vi efterhånden lært.

Det væsentlige for Dansk Folkeparti, der oprindeligt stemte for regeringens forslag om at yde bidrag til Task Force Takuba, er dog, om den mission, Danmark bruger penge på, giver mening. Og der er meldingen fra Søren Espersen klar:

- Mali er et dårligt sted at være, og vi forstår ikke, hvorfor vi skal være der. Det afgørende spørgsmål, når vi sender soldater afsted, er altid, hvad vi skal lave der.

På trods af den noget forkortede mission, tror Søren Espersen ikke, at regeringen kunne have forberedt missionen meget anderledes. Problemet ligger et andet sted.

- Vi har med et land at gøre, hvor vi støtter nogle såkaldte officielle styrker, der måske ikke er det, og der har været et par militærkup hist og her. Det hele sejler i Mali. Det er et galehus, som vi ikke skal være en del af. Det er jo det, der gør, at missionen var så forkert, som den var. Hvem holder vi med for at stille sådan en ganske almindeligt skolegårdsspørgsmål?

Søren Espersen peger på, at dét skal være på plads, når Danmark sender soldater afsted på internationale missioner.

- Vi skal have en rigtig, rigtig, rigtig god forklaring på, hvorfor vi skal afsted. Hvad er vores mission, hvem støtter vi og hvad er idéen med hele missionen? Alt det skal selvfølgelig være på plads, og det har man som regel også.

Nordjyske har bedt om en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Morten Bødskov (S). Vi har blandt andet spurgt ministrene, om regeringen havde forberedt de danske bidrag til Task Force Takuba tilstrækkeligt - og om ikke man som regering skal sikre sig, når der er menneskeliv og skattekroner på spil, at missionerne er så velforberedte som overhovedet muligt. Det har udenrigs- og forsvarsministeren ikke svaret på.

Nordjyske har også sendt Søren Espersens "skolegårdsspørgsmål" til de to ministre. Forsvarsministeriet henviser i en mail til Udenrigsministeriet for svar på det spørgsmål. I en mail skriver udenrigsminister Jeppe Kofod:

- Danmark valgte at bidrage til Task Force Takuba for at være med til at bekæmpe islamistiske terrorgrupper som Islamisk Stat og al-Qaeda og for at understøtte sikkerheden for Malis befolkning. Den kamp bakkede Dansk Folkeparti op om – det håber jeg da fortsat, de gør. Vi tog ikke til Mali for at støtte de kupgeneraler, der lige nu sidder på magten. Vi har taget skarp afstand fra det udemokratiske kup, samarbejdet med Wagner-gruppen og den helt uacceptable plan om først at udskrive valg om fem år. Regeringens fokus er sammen med vores internationale samarbejdspartnere at bidrage til at håndtere de komplekse problemer i Sahel. Også selvom det er svært.