Jan Jensen er ny chefkok på Takeaway

Hver dag fra klokken 14 til 18 på Radio NORDJYSKE servicerer programmet Takeaway dig, der er travl pendler, med musik, underholdning og opdateringer på nyheder og trafik.

Og fra mandag den 17. april er det en ny vært, der langer de gode historier over disken, når Jan Jensen tager over ved mikrofonen efter Camilla Gammelgaard, som er migreret til morgenfladen:

- Jeg var selv fan af Camilla i Takeaway, så jeg vil bestræbe mig på at fortsætte den gode linje, hun har lagt, men måske med nye krydderier, siger Jan Jensen.

Jan Jensen er musikchef og vært på Radio Nordjyske Torben Hansen

Plads til mere musik-nørderi

Ud over at være radiovært bijobber Takeaways nye overtjener også som musikchef, og han er en kendt stemme for dig, der har stiftet bekendtskab med musikprogrammer som Tur/Retur, Mig og musik og ikke mindst Radio NORDJYSKE Top 250.

Derfor kan du godt risikere, at musikken og de gode fortællinger omkring den kommer til at fylde lidt mere i Takeaway, lover – eller advarer alt efter temperament – Jan Jensen:

- Jeg er jo lidt af en musiknørd og elsker både at finde de sjove, glemte hits frem og at dykke ned i historierne om dem. Så hver dag mellem 17 og 18 kan du godt glæde dig til sjov fra musikarkivet.

Satirisk krydderi til eftermiddagen

Ud over musikken står også satiren Jan Jensens hjerte nær.

Den rutinerede radiovært har en skummel baggrund som del af holdet bag navnkundige Farlig Fredag, og han stod blandt andet senest for Radio NORDJYSKEs julekalender, ”Jul på Supersygehuset”.

Du kan derfor godt forvente, at der indimellem kommer et velment satirisk spark til aktuelle emner og personer.

Du kan lytte til Takeaway alle hverdage mellem 14 og 18 på Radio NORDJYSKE.