Jantelov eller kampen mod monopol: Skal tech-giganterne have den enorme magt, de har?

Natten til torsdag dansk tid havnede nogle af verdens mest magtfulde topchefer i den varme stol. Bosserne fra Google, Facebook, Apple og Amazon måtte nemlig stå - virtuelt - skoleret under en høring overfor medlemmerne af Repræsentanternes Hus i USA. Det skete efter lang tids undersøgelse af virksomhedernes dominans på det digitale marked, som de amerikanske politikere overvejer at lovgive om.

For har giganterne for meget magt? Passer de ordentligt på vores data? Undertrykker de den frie konkurrence?

Og det kan måske virke, som noget, der foregik langt væk fra Danmark. Men det er virksomheder, der hver dag påvirker vores liv i meget stor stil - uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Man kan nemt tillægge sig en ideologisk eller principiel holdning til, hvorvidt det er i orden at tech-giganterne sidder på så meget magt, som de gør. På den ene side risikerer vi et globalt monopol - med alle de ulemper, der følger med. På den anden side har vi at gøre med virksomheder, der nok ikke ligefrem er kommet sovende til succesen, og det er udelukkende forbrugerne, der afgør deres indflydelse. Og forbrugerne elsker dem. Er det bare simpel jantelov, der er på spil?

Herhjemme er vi da også dybt afhængige af de værktøjer, som for eksempel Facebook giver os. Som mediehus giver Facebook en unik mulighed for at få fat i nogle mennesker, som man normalt ikke er i kontakt med. Man kan gå i dialog med læserne - og på den måde få nogle holdninger frem, som aldrig vil have ramt spalterne i en traditionel avis.

Men det er på Facebooks præmisser, og det er et paradoks.

Forleden fik NORDJYSKE kritik på Facebook for at bringe en artikel om en EL-installatør, der ikke ønskede at have unge lærlinge. Det her er ikke en fritidsklub, som han sagde. På NORDJYSKEs opslag strømmede det ind med kommentarer. I et par af dem blev det kritiseret, at vi overhovedet valgte at bringe historien - og om ikke vi skulle tale med en, der er tilfreds med sine lærlinge. Det pudsige var, at det havde vi allerede gjort. Vi havde også talt med flere parter, der opfordrede de nordjyske virksomheder til at tage flere lærlinge.

Men den slags artikler skaber ikke opmærksomhed på Facebook, som er skruet sammen på en måde, som gør, at jo flere brugere, der reagerer på eller kommenterer et opslag, des flere gange vil det opslag blive vist. I den virtuelle verden - ligeså vel som i den fysiske - er det indhold, der forarger, som skaber allerflest reaktioner.

Nuancerne i debatterne forsvinder, og de mere perspektivrige historier fortoner sig. Tilbage står kun de meget markante meninger. Ifølge Digital News Report 2020 får 47 procent af danskerne nyheder gennem sociale medier, og det bør give anledning til eftertanke.