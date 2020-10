Jazz-festival blev lukket: Der skal ikke ske mange fejl, før tilliden slipper op

Tirsdag aften lukkede Nordjyllands Politi festivalen Jazzy Days i Tversted med henvisning til restriktionerne i forbindelse med coronapandemien.

Det skete, selvom man fra festivalens side kunne fremvise alle nødvendige tilladelser til koncerten, som foregik på Klitgården i Tversted. Ifølge festivalen var alt godkendt af blandt andet politiets jurister og bevillingsenhed, og man havde sågar været i kontakt med Kulturministeriet. Alt tyder altså på, at papirarbejdet var i den fineste orden.

Så det er ganske enkelt uforståeligt, hvordan arrangementet så alligevel kan blive lukket. Det er under al kritik, hvilket Nordjyllands Politi heldigvis også har erkendt og undskyldt.

Når vi nu stadig er i en undtagelsestilstand som følge af coronakrisen, hvor vi er adfærdsbegrænsede og skal leve efter skiftende restriktioner, er det ekstremt vigtigt, at vi kan have tillid til, at i det mindste myndighederne forvalter reglerne korrekt. Hvordan skal vi ellers forholde os? Der skal ikke ske mange fejl som denne, før tilliden slipper op.

Og selvfølgelig kan der ske fejl. I marts og april, da coronakrisen stadig var ny for os danskere, og hvor vi vel stadig havde en forhåbning om, at det ikke varede mere end et par måneder, var vi overbærende og havde forståelse for den forvirring og de fejl, som de mange forskellige restriktioner medførte. Men den går bare ikke i længden. Det går ikke, at myndighederne ikke selv har styr på de regler, som almindelige borgere, kultur-branchen, restauratører og utallige andre aktører hver evig eneste dag skal efterleve.

Vi er et regel-samfund - og lige nu er vi i undtagelsestilstand. Men det er en tilstand, hvor vi skal kunne leve videre, for intet tyder på, at coronakrisen og de dertilhørende restriktioner ophører indenfor nær fremtid. Mette Frederiksen (S) opfordrer os til at holde samfundet i gang så meget som muligt, og Jazzy Days i Tversted er netop et eksempel på en arrangør, der indretter sig efter forskellige begrænsninger og restriktioner, og som formår at holde gang i hjulene. Det må ikke have været nemme arbejdsbetingelser de seneste mange måneder. Det er et nødvendigt og vigtigt arbejde, fordi især kulturbranchen skal finde nye veje i corona-junglen.

Festivalen i Tversted kan fortsætte ugen ud på trods af afbrydelsen tirsdag aften. Dermed ønskes arrangørerne, musikere og publikum en god fornøjelse.