Ukrainske Julia har familie i Kiev: - Min familie troede, de kunne flygte

- Jeg er i chok, for ingen havde forventet det her. Alle har snakket om, at det kunne ske, men inderst inde havde vi ikke troet, at det var en mulighed, fortæller Julia Christensen, produktchef hos Det Nordjyske Mediehus, der har familie i Ukraines hovedstad Kiev.

Manges øjne har de seneste dage været rettet mod det østlige Europa, hvor konflikten mellem Ukraine og Rusland har spidset mere og mere til. Mange troede og håbede ikke, at russerne ville invadere deres naboland, og Vladimir Putin forsikrede da også flere gange om, at der ikke ville udbryde krig. Natten til torsdag skete det utænkelig dog alligevel, og russerne indledte et angreb mod Ukraine.

- Min familie i Ukraine troede ikke, at det ville gå så vidt, men nu hvor der er beskydninger mange steder i landet, er det en helt anden sag, siger en tydeligt påvirket Julia Christensen.

Og det er det blevet for mange ukrainere. I løbet af dagen har der været meldinger om massive køer i Ukraine, hvor bilkøer strækker sig mange kilometer, og metrostationerne er fulde af mennesker, der forsøger at flygte. Den intention havde Julias familie også, men det er et projekt, som ikke ser ud til at lykkes i dag.

- Folk prøver at flygte alle steder. De sætter sig i bilen og prøver at komme væk, men trafiksystemet er lammet. Min familie troede de kunne flygte, men fordi de kan se så meget kø ud ad vinduet, så har de droppet det. De har ikke rigtig nogen steder at køre hen i Ukraine, og der er rigtig langt fra Kiev til grænsen, så det lykkes nok ikke for dem i dag, siger Julia Christensen.

Lange bilkøer på vej ud af Kiev efter russerne indledte deres angreb. Foto: VALENTYN OGIRENKO © Ritzau Scanpix

Tror ikke på sanktioner

Russernes invasion af Ukraine har affødt mange reaktioner hos den vestlige verden, der fordømmer angrebet og har indført en lang række sanktioner mod Rusland og har flere på vej. Det er dog ikke en metode, der vil have den store effekt, hvis man spørger Julia.

- Jeg ser ikke en ende på det her, hvis der ikke er nogen internationale midler, som er noget andet end sanktioner, for de virker overhovedet ikke. Russerne har så store reserver, at sanktionerne ikke rammer dem. Krigen har været lang tid undervejs, så det tror jeg, de er klar på.

- Vi kan ikke bruge verdens bekymringer til noget. Vi skal have en hjælpende hånd fra FN. Helt personligt er mit sidste håb FN, siger Julia Christensen.

Lige nu forbereder mange europæiske lande sig på at kunne tage imod en bølge af krigsflygtninge fra Ukraine.