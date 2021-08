- Jeg vil være med til at flytte fokus fra mursten til mennesker

NORDJYLLAND:Kirkerne - bygningerne - er vigtige. De er en vigtig del af vores historie og en central del af vores fællesskab og hverdag, i sorg og glæde. Og de skal holdes vedlige efter alle kunstens regler - med skyldig hensyn til både kultur, historie, arkitektur og daglig brug.

Men det giver også en masse bøvl - som man nok kunne skære ned på med en bagatelgrænse, så mindre omfattende arbejder kunne klares af menighedsrådene uden indblanding fra højere myndigheder.

Hvis Hanne Dahl - med mellemnavnene Puk Hamann - var øverste chef, kunne hun godt tænke sig, at menighedsrådene fik et større råderum til at bestemme selv også når kirkebygningerne skal holdes vedlige og renoveres.

- Jeg vil gerne have fokus flyttet fra mursten til mennesker, siger hun.

- Der meget tid og energi med at få småting gennem systemet. Ressourcer, som menighedsrådene skulle have lov til at bruge på sjovere og vigtigere opgaver ude i sognene, mener hun og trækker et eksempel frem:

Sebber Kirke skulle have nyt tag, og i den forbindelse skulle et par søjler have skiftet nogle mursten. Den lokale murer kom med et rimeligt tilbud - men så let går det ikke!

- Så får man i første omgang nej, fordi der skal eksperter, arkitekter og konsulenter ind over. Det trækker tingene i langdrag, og det bliver 10 gange så dyrt. Det er spild af både tid og penge, og det lammer demokratiet. Man burde kunne klare de her småting, uden at skulle spørge højere oppe i systemet, mener Hanne Dahl.

Uden at hun dog her og nu vil sætte kroner og ører på, hvor bagatelgrænsen i givet fald skulle trækkes.

- Men jeg vil gerne have, at menighedsrådene får mulighed for at flytte fokus fra mursten til noget sjovere.

Det skal være verdens bedste arbejdsplads at være præst i Nordjylland Hanne Dahl, præst, Budolfi Kirke, og kandidat til bispevalget

I det hele taget skal det være sjovt og givende, både at være medlem af menighedsrådene og at arbejde i Aalborg Stift, uanset om man er præst eller har en anden funktion i sognet. Det kollegiale fællesskab, og ikke mindst samarbejdet med præsterne, menighedsrådene og de frivillige, er den vigtigste del af jobbet som biskop, mener Hanne Dahl:

- Vi skal sammen sørge for at skaffe præster til landsdelen. Det skal være verdens bedste arbejdsplads at være præst i Nordjylland. Desværre er der en lang række ubesatte stillinger i stiftet - og her har vi en opgave med at gøre det attraktivt at arbejde i Folkekirken i Nordjylland , siger hun.

- Præsterne skal se sig som en del af et spændende og udfordrende miljø, både fagligt og socialt, det skal være interessant og udviklende. Ligesom i andre fag. Og når vi mødes fagligt, skal vi give den gas!

Biskoppen skal sætte samtalen i gang og sætte en ramme, provstierne sikrer de økonomiske rammer og menighedsrådene står for den praktiske del. Biskoppens rolle er at føre tilsyn med det hele.

Men der skal, indenfor rammerne, være plads til udvikling af rollerne:

- Tumler man med noget i sit sogn, kan det måske løftes i fællesskab, og det skal bispesædet være med til at facilitere. Biskoppen kan sætte det på dagsordenen.

Munken er ikke et religiøst symbol som sådan - men en reklame for et vinfirma. Religiøs kitch, kalder hun figuren, der har følgeskab af en lille Luther med fjerpen og teser i form af en playmobil-figur

- Kirken skal være med til at sikre, at der fortsat er liv på landet. Det står meget højt på min dagsorden, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre lys i præstegårdene rundt omkring. I de mange år, jeg har virket som præst i landsogne, har jeg selv oplevet den forskel, kirkens engagement gør for lokalsamfundet.

- Kirken skal være i dialog med verden og samfundet. Det er et vigtigt aspekt, når vi diskuterer sammenlægninger af sogne. Først lukker skolen, så købmanden og til sidst kirken. Og hvad så, spørger Hanne Dahl.

- Vi har en forpligtelse til at holde kirkerne åbne og sørge for, at der er lys i præstegårdene, men det er også en stor udfordring i forhold til ressourcerne. Kirken skal være til stede i så mange menneskers liv som muligt.

I Europa-parlamentet

Man er ikke i tvivl, når man møder Hanne Dahl: Hun har noget på hjerte og en meget bred interesse for både mennesker, teologi og politik.

Erfaringerne er høstet gennem 23 år som præst i Folkekirken - med en politisk afstikker til Bruxelles, hvor hun arbejdede for og repræsenterede Junibevægelsen i Europaparlamentet.

Til daglig er hun præst ved Budolfi Kirke i Aalborg, men har i præstegerningen været rundt om både landsogne, mindre bysogne og storbysogne samt virket som studenterpræst.

- Teologisk befinder jeg mig på en linje, der går fra Luther over Grundtvig til Løgstrup, og jeg er optaget af kirkens rolle i sociale spørgsmål, siger hun.

Netop kirkens rolle som social faktor er emnet for hendes Ph.D.-afhandling, Velfærdsstatens religiøse rødder, som hun forsvarede på Aalborg Universitet i juni.

Malaysia, Indonesien og Singapore

Hanne Dahl er født i Aalborg i 1970, og er delvis vokset op i Malaysia, Indonesien og Singapore, hvor hendes far var udstationeret, og hun gik på internationale amerikanske skoler. I 1990 blev hun student fra Århus Katedralskole, og studerede herefter teologi på Aarhus Universitet fra 1991.

Du kan læse mere om Hanne Dahl og de projekter, hun har været involveret i som præst, her

Efter den politiske karriere blev hun i 2009 konstitueret sognepræst i Hasseris sogn, året efter blev hun præst for Morsø Frimenighed i Øster Jølby, og siden 2014 har hun været præst ved Aalborg Budolfi Provsti.

Hun er gift med Mogens Ove Madsen, som er lektor i økonomi ved Aalborg Universitet og medlem af regionsrådet for Socialdemokratiet. Sammen har de Gaia på 12. Fra sit tidligere ægteskab har Hanne Dahl to voksne børn, Tobias og Astrid.

Til familiekredsen, der om sommeren ofte mødes - ofte uplanlagt - på landet, midt i 4,5 ha himmerlandsk fred og ro - hører også Mogens Ove Madsens 95-årige far.

Hanne Dahl med sine tre børn i den store have i Giver ved Aars, som har været familiens faste holdepunkt i 15 år. Desuden har Hanne Dahl en embedsbolig midt i Aalborg. Foto: Bo Lehm

På trods af, at der er en meget stor landhave omkring huset i Giver, er det også et meget stort vildt område med stille stier, skov og en lille dam. Foto: Bo Lehm

- Jeg er god til at læse og vurdere en sag, se sammenhænge og fokusere på, hvad der er på spil, konkluderer Hanne Dahl om sine egne kompetencer, samlet og finpudset gennem 23 års arbejdsliv i Folkekirken og i Bruxelles.

Jobbet som biskop er først og fremmest den administrative ledelse af 14 provstier, 297 sogne, 140 pastorater, 330 kirker og 218 præster.

Men det skal ikke være en koncernledelse med en chef i toppen. I et bispedømme skal det også handle om gode samtaler, om præsternes gerning, om at skabe det bedste arbejdsmiljø og om at give menighedsrådene de bedste rammer for arbejdet i de enkelte sogne, siger Hanne Dahl.

Hanne Dahl , der er præst ved Budolfi, er kandidat til det kommende bispevalg i Aalborg Stift. Foto: Bo Lehm

De landlige omgivelser midt i Himmerland har dannet rammen om familiens liv de seneste 15 år. I Aalborg har Hanne Dahl en embedsbolig på C.W. Obels Plads. Foto: Bo Lehm

Huset i Giver er et helårshus, altid med varme på fra solfangere på taget. Foto: Bo Lem

"Jeg stiller op til bispevalget, fordi jeg vil udvikle fremtidens folkekirke sammen med menighedsråd og andre lokale aktører. Der er en udfordring i at bevare kirken som en livskraftig medspiller i både de små lokalsamfund og større byer. Den skal sætte rammerne om vores liv både indenfor og udenfor kirken. Men den skal også indgå i det øvrige folkelige liv fordi kirkelig dannelse er væsentlig. Derved får den enkelte et sprog at tolke tilværelsen med og det udgør i bredere forstand grundlaget for fremtidens folkekirke."

Citat fra Hanne Dahls hjemmeside, hannedahl.nu

Bispevalget og kandidaterne Dette er en af tre artikler, hvor vi præsenterer kandidaterne til bispevalget. Alle tre kandidater præsenteres frem mod starten på første valgrunde. Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. Alle menighedsrådsmedlemmer og præster i et stift har stemmeret. Det gælder også for valgmenigheder. Præsten skal dog have en ansættelse af Kirkeministeriet af mindst et års varighed eller være medlem af menighedsrådet. I Aalborg Stift er der omkring 3500 stemmeberettigede. Det sker med elektronisk stemmeafgivning mellem 31. august og 21. september. Hvis en kandidat får halvdelen af de afgivne stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse som biskop. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem 6. oktober og 27. oktober mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. Den nye biskop tiltræder 1. december, og 12. december er der bispevielse i Aalborg Domkirke Budolfi. VIS MERE

Den lille dam på grunden i Giver egner sig ikke til badesø. Men når Hanne Dahl er i Aalborg, løber eller cykler hun - så vidt muligt - hver morgen ned til fjorden for at tage en dukkert. Foto: Bo Lehm

