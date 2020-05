Jens fik nyt liv på sin fødselsdag: - Jeg har været isoleret, som folk er nu, de sidste 20 måneder

NØRRESUNDBY:Foran ham på bordet i udestuen ligger to mobiltelefoner. En privat til familie, venner og arbejde. Den anden - en nyindkøbt mobil udelukkende til kontakt mellem Skejby Sygehus og Jens Harrgaard Jensen. Den sidste er den vigtigste. Den har han altid på sig - dag ind og dag ud – og den er altid skruet op på fuld ringestyrke.

Jens har siden sommeren 2018 været skrevet op til at modtage et ny nyre. Han har siden da ventet på det opkald, der skal redde hans liv. Og for kort tid siden, på hans fødselsdag 15 april, ringede den vigtigste af telefonerne.

Cyster med væske