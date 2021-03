Mand fastklemt under tung jernbjælke

SKØRPING:En 68-årig mand kom tirsdag sidst på eftermiddagen slemt til skade under nedrivningen af en bygning på Madumsøvej sydøst for Skørping, oplyser politiet.

Manden stod selv for nedrivningen og skar blandt andet nogle jernbjælker over med en vinkelsliber.

- På et tidspunkt knækkede en af jernbjælkerne og væltede ned over manden, og han komr i klemme under den, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Hustruen så ulykken og ringede 112 kort før klokken 16.45.

- Jernbjælken var ikke til at fjerne, så Falck i Terndrup blev tilkaldt for at skære manden fri. Så han kommtil at ligge der i små 20 minutter, siger vagtchefen.

Efterfølgende bliver manden kørt til sygehuset i Aalborg.

- Manden har fået meget alvorlige skader på den ene ben, siger Poul Fastergaard.