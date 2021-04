Jerngreb intakt: Det er ikke slut med vaccinen

NORDJYLLAND:Glæder du dig også, til du er færdigvaccineret, så du kan slippe ud af det jerngreb, coronavirus har holdt os alle i gennem mere end et år?

Gå til koncert, tage på festival, spise på restaurant, holde familiefest eller bare tage ud af handle uden at tænke på at spritte hænder, holde afstand, bruge mundbind - og slippe for at blive testet?

Så har du brug for mere tålmodighed, for virkeligheden er, at sådan bliver det ikke lige med det samme.

Selv om du lige nu er en af de knap 50.000 nordjyder, som allerede er færdigvaccineret, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside fortsat følge de samme retningslinjer, som vi har levet med siden 11. marts 2020.

Du skal fortsat holde afstand, vaske hænder, anvende værnemidler og blive hjemme, hvis du er syg.

Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis du har fået første stik og går og venter på det sidste.

Forvirring - også på Borgen

Nordjyske er gennem de seneste dage blevet kontaktet af flere af de i alt 590.347 borgere i Region Nordjylland, som endnu ikke er blevet vaccineret. Samstemmende har de udtrykt forvirring over, hvordan det egentlig er, vi skal forholde os, når først nålen er kommet i armen.

Forvirringen er tilsyneladende også til stede på Christiansborg. Her var retningslinjerne også et af emnerne, da der tirsdag var udvidet partilederdebat i Folketingssalen.

Liberal Alliances partiformand Alex Vanopslagh afkrævede statsminister Mette Frederiksen (S) svar på, om restriktionerne ville forsvinde samme vej som coronaen, når alle danskerer er færdigvaccineret.

Det ville statsministeren ikke garantere.

- Det er ikke den aftale, som vi har lavet. Når man tænker på de mutationer og de problemer, som der er i andre lande, så tror jeg ikke, der er nogen af os, som kan svare ædrueligt på så kompliceret et spørgsmål, sagde Mette Frederiksen, som dog svarede, at ingen ønsker at have restriktioner, som ikke er nødvendige.

Faktum er derfor, som det ser ud nu, at danskerne trods et afsluttet vaccinationsprogram fortsat skal overholde de gældende retningslinjer.

Myndighederne anbefaler også, at du efter afsluttet vaccination fortsat lader dig teste, hvis du føler dig syg med symptomer på covid-19.

"Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med covid-19, selvom man er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination mod covid-19 forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer. Hvis du har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet", skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

I den kommende tid øger myndighederne tempoet i forhold til vaccinationerne i takt med, at vi begynder at modtage flere doser. Mandag var der generalprøve på massevaccination over hele landet, hvor flere end 10.000 nordjyder blev vaccineret.

Stor indsats for information

Jan Nybo, overlæge og ansvarlig for test- og vaccineindsatsen i Nordjylland, kan ikke umiddelbart genkende, at nordjyderne er forvirrede over, hvordan de skal forholde sig til retningslinjerne under og efter vaccinationsprogrammet

Han understreger, at regionen gør en stor indsats for at infomere borgerne ude på vaccinationsstederne.

- Alle, der vaccineres, får udleveret oplysninger fra Sundhedsstyrelsen med informationer om, hvordan vaccinen virker, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, og hvordan man skal forholde sig efter vaccinationen. Det er ikke min oplevelse, at situationen efter vaccination giver anledning til mange spørgsmål og usikkerhed, men borgere, der er i tvivl eller har brug for forklaring, er selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til personalet i vores vaccinecentre, hvis der er noget, man gerne vil have uddybet eller spørge om, skriver Jan Nybo i et skriftligt svar til Nordjyske.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste vaccinationskalender fra 29. marts forventes det, at alle danskere er blevet tilbudt en vaccine senest 25. juli. De sidste i rækken er borgere i aldersgruppen 30-34 år.