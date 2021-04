Jes' første tanke efter kæmpe brag: - Er der nogen under broen?

Den 25. april 2021 er det 15 år siden, at en motorvejsbro over Nordjyllands mest trafikerede vejstrækning kollapsede, da den var ved at blive støbt i Nørresundby ved Aalborg

Dette er en fortælling om, hvordan tilfældigheder havde betydning for, at personer blev revet ud af deres hverdag og ind i den voldsomme ulykke. En ulykke, der efterfølgende har haft stor betydning for flere af de involveredes liv.

Fortællingen er inddelt i fire kapitler og strækker sig over 15 år. Vi møder både de involverede før, under og efter ulykken. Dette er første kapitel.

Jes Rose Nielsen plejede at tage nedkørslen i højre hjørne, men da den var spærret, tog han i stedet en nedkørsel, der førte ham under broen. Arkivfoto: Michael Koch

Kapitel 1: Er der nogen under broen?