Jesper Sørensen skal spille med i Riget

Lars von Triers legendariske serie "Riget" får et nyt, nordjysk islæt i kommende sæson. Her optræder Jesper Sørensen nemlig som Lillemand, hvor han sammen med robotten BOB 2.0 skal udfylde de store sko som Rigets nye opvaske-duo.

Det oplyser Zentropa, Viaaplay og DR.

I de første to sæsoner var det Vita Jensen og Morten Rotne Leffer, som indtog danskernes hjerter i deres roller som opvaskere. Ikke mindst ordene "det er uhyyygeligt" var med til at køre duoen kendt - og elsket af mange tv-seere.

Og handlingen helt kort: I Riget søger søvngængeren Karen svar på seriens uafklarede spørgsmål for at redde hospitalet fra undergang. En aften da Karen går i søvne, ender hun på mystisk vis foran Rigshospitalet. Porten til Riget er begyndt at åbne sig på ny - og det bliver altså med deltagelse af Jesper Sørensen.

Jesper Sørensen er 25 år. Han blev som fireårig diagnosticeret med gensygdommen progeria og er blevet en offentlig person gennem dokumentaren "Drengen i den gamle krop".