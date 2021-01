Jettes søn har en diagnose: - Jeg har gjort rent efter hans fester og betalt hans narkogæld

HELSINGØR/AALBORG:- Jeg ser ham aldrig igen, tænkte Jette Nørgaard, da hun så sin søn blive hevet ind i en stor, sort muskelbil i Helsingør.

Det var i juli 2019 og sønnen - Martinus - havde 4000 kr. med, som Jette havde givet ham med besked om, at det var sidste gang hun betalte hans narkogæld. Hun lurede udenfor hans lejlighed for at se, hvad der skete, mens hun tænkte: "hvad fanden er det for noget, jeg er blevet en del af?"

Det var langt fra første gang, Martinus plankede sin mor for penge til stoffer. Jette ryddede op efter sin søn, også helt bogstaveligt.

- Mens Martinus lå og sov en kæmpe brandert ud, har jeg gået og ryddet op efter de vildeste fester, hvor jeg kunne se, at der var taget kokain. Jeg har tit tænkt, at folk ville tro, det var mig, der var blevet vanvittig, fortæller Jette Nørgaard.

- Men jeg gjorde det, fordi han ikke selv kunne. Han var i så dårlig forfatning. Jeg ville ikke have, at han vågnede op til et syn, der var så rædselsfuldt, at han var nødt til at tage en tur mere.

Martinus kom uskadt hjem efter køreturen med de skumle typer i den store Mercedes, allerede efter 10 minutter, og Jette kunne ånde lettet op. Men det blev sidste gang, hun finansierede hans misbrug.

Naboerne så et socialt tilfælde