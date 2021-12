Jonas' sanselige juleunivers med lys, dufte og juledrømme: - Man kan altid bruge en lysekrone!

NORDJYLLAND:Julelys, sange, gaver, sne, shopping, and eller flæskesteg. Familiernes juletraditioner er forskellige - vi har forhørt os om, hvad en række kendte nordjyder sætte mest pris på i december. Her fortæller blomsterdekoratør Jonas Jensen om traditioner og lysende minder:

1. December - fantastiske minder

- Jeg elsker, ELSKER december, når byen pyntes op. Det er, som om at jeg bliver barn på ny, alle de vidunderlige stemninger, som kalder dejlige minder frem.

- Allerede som 16-årig kom jeg i lære ved Mimosa-blomster i Hirtshals. Jeg tog bussen derind efter skole, og forestil dig i december, sådan en knægt, at komme ind i den blomsterforretning, hvor alting duftede, glimtede og funklede, der var levende lys, det var et forrygende univers at blive lukket ind i.

- Vi boede langt ude på landet, og når jeg havde fri klokken halv-seks, skulle jeg skynde mig med bussen hjem for at se julekalender. Når jeg kom ind på vores gårdsplads mærkede jeg den vidunderlige duft af suppe eller steg, det var pragtfuldt! Jeg havde en fantastisk barndom, og jeg tror, at det er den idyl, jeg holder fast i, ved selv at skabe nogle vidunderlige stemninger - både i forretningen og derhjemme.

- Jeg tænker bare, hvorfor ikke give den fuld skrue. Vi bruger en hel weekend på at pynte op i lejligheden og opgangen og en uge på at pille det ned igen. Hvert år omkring nytår tænker jeg, nej, det gider vi sgu ikke mere, men når så tiden nærmer sig, kan jeg slet ikke lade være.

- Vi har sat en timer på alle lyskæderne, så puff!! .... når vi kommer hjem om aftenen er der fuldt blus på, lige til vi går i seng.

2. Juleshopping - fælles fetich

- Når vi er over de travle uger op til 1. søndag i advent, hvor folk bestiller adventskranse og firmadekorationer, så er der lidt ro på og det nyder jeg. Jeg elsker at slentre rundt i byen og kigge på butikker, også for at få inspiration til min egen udsmykning, indtil det igen går amok i forretningen den sidste uge op til jul.

- Jeg er så heldig, at hele familien ved, hvor travlt jeg har op til jul, de er så søde at ønske sig gavekort til min butik, så det er til at overskue. Den eneste gave, jeg skal være lidt kreativ omkring, er gaven til min kæreste Thomas. Vi forsøger altid at overgå hinanden og vi har begge en fetich for antikke lysekroner og andet gammelt skrammel. Derfor hænger vi på diverse auktioner, og det skal ikke koste ni milliarder, vi er jo nordjyder ... det skal bare ligne noget fra Versailles, men må helst ikke koste over 200 kroner!

3. Snefald = jul uden far

- Der er en fantastisk romantik ved snevejr, men rent arbejdsmæssigt er det et helvede. Vi kan ikke få blomsterne fra A til B, så for min skyld må det gerne vente med at sne til efter den 23.

- I øvrigt var jeg nok et af de få børn i verden, der ønskede, at vi ikke fik en hvid jul. Min far var lastbilchauffør, og hvis det sneede juleaften, skulle han ud at køre sneplov. Jeg har heldigvis ikke oplevet det, men det har mine søskende, så vi bad altid til, at far kunne være hjemme hos os juleaften.

4. Juleaften - moster Jane fra Uggerby

- I år fejrer Thomas og jeg jul hjemme i Algade sammen med dejlige moster Jane fra Uggerby, det glæder vi os til. Selvom vi kun er tre i år, skal vi naturligvis omkring træet, og vi skråler i vilden sky, det lyder ad h.. til, men det er skønt!

- Middagen er and, vi er vilde med andesteg, selvom jeg nok er lige så nervøs som mange andre ved at kaste mig ud i at tilberede sådan et kræ.

- Vi har både lyskæde og levende lys på juletræet, kæden brænder hele december på nær juleaften, da slukker vi de elektriske og tænder stearinlysene, mens vi går omkring træet. Ingen juleaften uden masser af levende lys.

Jonas Jensen Jonas Jensen, 39 år, blomsterdekoratør Indehaver af Blomsterdesign i Jernbanegade i Aalborg Bor sammen med kæresten, møbelpolstrer Thomas Dyg, i lejlighed i Algade i Aalborg VIS MERE

5. Julesange - smukke minder

- Blandt julesange elsker jeg "Kimer i klokker" og "Julen har bragt velsignet bud", de er fantastisk smukke.

- Det er nok ikke de mest gængse salmer, men vi sang dem altid hos mine bedsteforældre, da jeg var barn, og de kalder mange dejlige minder frem.

6. Juleønsker - altid en lysekrone

- Jeg ønsker for alle mennesker, at de har det godt, og finder ro, glæde og varme inde i sig selv. Der er alt for mange ulykkelige eksistenser, som man kan ønske et bedre liv.

- På det mere materielle plan, hmmm.... ja, jeg elsker at blive overrasket, men man kan altid bruge en lysekrone!

7. Julespoiler - det findes ikke!

- Jeg tror nærmest ikke, der er noget, der kan ødelægge mit julehumør - jeg plejer at tage udfordringerne, som de kommer. Selvom vi har lyntravlt i forretningen, så er det en fuldstændig fantastisk tid, også arbejdsmæssigt.

- Ugen op til jul bliver meget hektisk, alle mænd køber tre buketter - een til konen, en til svigermor og en til deres mor, så der er virkelig fuld knald på! Helt sindssygt faktisk, den mest heftige uge på hele året.

- Jeg kan da også blive stresset, og vi kan komme til at vrisse lidt ad hinanden, men når du ved, at det ikke fortsætter i det uendelige, at der er en deadline på din stress, så er det til at håndtere. Når vi lukker torsdag 23. december, så er det ovre, så går jeg ind i min egen lille skønne juleboble.

8. I coronaens skær - stor respekt

- Efter mere end et år med corona-restriktioner, har jeg efterhånden vænnet mig til det og indrettet mig på det - både i butikken og privat.

- Men vi passer stadig på, vi tager hensyn, og til tider kan jeg da godt blive lidt bekymret, især hvis jeg er i større forsamlinger. Jeg har stor respekt for corona, og vi skal stadig tage det alvorligt

9. Juledage - plejer sine vabler

- Vi fejrer juledagene med mine forældre, med Thomas' forældre, 3. juledag er det med venner og igen 4. juledag. Der er fuldt booket op, lige til butikken åbner igen den 29.

- Men det er ikke drukfester, bare almindelige hygge, jeg elsker det.

- Op til jul er vi i så højt gear, at det forplanter sig til juleaftensdag, juleaften og juledag - der kører vi stadig oppe på de høje nagler. Men 2. juledag, der rammer hammeren som regel, der sidder jeg og blunder lidt, pyyyyh, først dér, er jeg gearet heeeelt ned.

- Der mærker jeg også for alvor mine smertende hænder. I løbet af december har jeg klippet kilovis af gran og nålene borer sig ind i fingrene og danner masser af vabler. Det er helt vildt så ondt, det gør og jeg kan næsten ikke bukke fingrene. Men det hører også med til julen.

10. Den dejligste jul

- For mig er det en dejlig jul, når det er gået godt i forretningen, først derefter kan jeg slappe rigtig af og hygge med de mennesker, der står mig nærmest. Så kan jeg ikke ønske mig mere.

****

Kom med ind i Jonas Jensens magiske juleunivers i lejligheden i Algade