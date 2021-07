Jonas Vingegaard giver Riis og Rolf baghjul

Det er i disse dage 25 år siden, at Bjarne Riis blev hyldet efter alle kunstens regler, da han i et sandt triumftog vendte hjem fra Paris med en frisk Tour de France-sejr i bagagen. Det var dengang, Los del Rios landeplage af et sommerhit, ”Macarena”, bragede ud gennem højttalerne på sommerdiskotekerne i Blokhus, Løkken og Skagen. Det var dengang, at George Zamfirs panfløjtemusik var populært. Dengang Anders And-bladet var børns foretrukne sommerferieunderholdning og ikke som i dag TikTok.

Det er med andre ord et kvart århundrede siden, at Danmark sidst havde en cykelrytter på podiet i Paris ved verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard kommer 7-9-13 til at stå på podiet, når Tour de France-karavanen har krydset målstregen på Champs-Élysées i byernes by søndag eftermiddag, og dermed bliver han første dansker til at lande i top-tre i Tour de France i 25 år. Det er intet mindre end enestående. Vingegaard var end ikke født, da Bjarne Riis betrådte podiet i Paris.

Netop tidsperspektivet er vigtigt, hvis man skal forstå, hvor gigantisk en præstation Jonas Vingegaard har leveret på de franske landeveje i de seneste tre uger. Det her er historisk og uden sidestykke og fortilfælde i dansk idrætshistorie.

Det er en helt unik bedrift, som placerer sig helt i toppen af danske sportspræstationer gennem tiderne. Tænk, at en dansk Tour de France-debutant kører sig på podiet. Det er svært at finde ord, der på en retvisende måde kan hylde præstationen. Her snakker vi Paul Elvstrøms historisk mange OL-guldmedaljer, EM-triumfen i 1992 eller Caroline Wozniackis Australian Open-titel i 2018 for at finde lignende nedslagspunkter.

Faktisk er noget af det mest sigende, at TV2’s ekspertkommentator og tidligere toprytter Rolf Sørensen for første gang i sine mange år som kommentator taler mere om en anden cykelrytters præstation end om egne meritter. Det fortæller måske bedst af alt, hvad det er for en episk fortælling, som Jonas Vingegaard har trakteret os med i de seneste uger.

Som det altid er tilfældet for en succesfuld cykelrytter, vil doping-mistanken klæbe til Jonas Vingegaard, men lad os lige huske på et af vores vigtigste retsprincipper: Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Nogle gange får man fornemmelsen af, at det gode gamle retsprincip er smidt i skraldespanden, når det gælder professionelle cykelryttere. Det bør vi holde os for gode til i den her sammenhæng.

I stedet skal vi hylde en helt eminent bedrift, som bliver et pejlemærke for alle andre danske idrætsudøvere i de kommende år.

Der er lavet film og teaterforestillinger om mindre beundringsværdige hændelser end Jonas Vingegaards tur rundt i Frankrig. Faktisk er det et spørgsmål om tid, før Jonas Vingegaard bliver nationalt folkeeje. Mon ikke vi kommer til at se mange Jumbo-Visma-trøjer i gadebilledet, når Tour de France rammer Danmark næste år.

Jeg er ikke et sekund i tvivl: Jonas Vingegaards præstation er uden sammenligning den største danske sportspræstation i 2021. Det bedste og meget indlysende bud er, at der ikke kommer til at gå 25 år, før vi igen skal se en dansker på podiet, for Jonas Vingegaard har lagt billet ind på en tur i den gule trøje i de kommende år.