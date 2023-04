Journalist hædret for sin utrættelige kamp for sine kollegaer

KOLDING:- Det er vildt. Det er helt vildt. Det kan ikke blive større. Jeg er dybt beæret over at træde ind i rækken af modtagere af Carsten Nielsen-legatet, og samtidig er jeg dybt taknemmelig over, at jeg blev indstillet til prisen.

Sådan lyder det som det allerførste fra Merete Ejsing Horn, der er ansat som journalist i Det Nordjyske Mediehus - og det er som respons på, at hun søndag blev årets modtager af Carsten Nielsen-legatet.

Prisen blev overrakt af Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund (DJ). Prisen gives til et medlem af DJ, der ”med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds­- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats”.

- Det er stort. Det er virkeligt et skulderklap. Det at være tillidsrepræsentant er hårdt arbejde. Specielt i denne tid, hvor der er så meget krise i mediebranchen. Jeg tænker hele tiden på, om jeg har gjort det godt nok og jeg kunne gøre det bedre. Lige nu er det en pragtfuld følelse: at så mange værdsætter det, jeg gør, forklarer Merete Ejsing Horn.

- Men arbejdet fortsætter, understreger hun.

Dansk Journalistforbund hylder især Merete Ejsing Horn for, at hun som tillidsrepræsentant igennem syv år har repræsenteret medlemmerne i Det Nordjyske Mediehus igennem flere sparerunder.

Det har hun gjort på ”ypperlig vis”, lyder det i indstillingen fra nuværende og tidligere kolleger, hvor Merete Ejsing Horn med sit arbejde har vist, at en” ihærdig, stædig og flittig tillidsrepræsentant gør en stor forskel”.

Legatet er oprettet til minde om DJ’s grundlægger Carsten Nielsen og uddeles af en bestyrelse, der består af Maj Munk, Jens Ringberg, Pernille Mac Dalland, Johnny Frederiksen og Tine Johansen.

Med hæderen følger 20.000 kr. samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen.