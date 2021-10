Journalist på Nordjyske hædret for sin indsats under corona-pandemien

NORDJYLLAND:I et stærkt felt af nominerede blev det journalist Ida Thorsen fra Det Nordjyske Mediehus, som fredag aften blev hædret med Maren-prisen.

Det er en pris fra den nordjyske kreds af Dansk Journalistforbund, der er tænkt som et skulderklap til en kollega, der har gjort en særlig, bemærkelsesværdig indsats i sit arbejde.

Ida Thorsen blev hædret for sine artikler om corona-pandemien og i særdeleshed for at afsløre flere fejl i den risikovurdering, som Statens Serum Institut lavede om den særlige mink-variant af coronavirus og risikoen for, at den skulle sprede sig. Netop denne risikovurdering førte til aflivningen af danske mink og nedlukning af syv nordjyske kommuner.

- Når man træffer så indgribende beslutninger, skal dokumentationen og talmaterialet selvfølgelig være i orden. I øjeblikket prøver granskningskommissionen at finde ud af, hvad der skete i de dage for et år siden. Du skrev om det, mens det hele rasede, fordi du ejer evnen til at undres, fordi du er grundig, og fordi du er stædig, sagde Søren Wormslev, medlem af Maren-komiteen, da han begrundede valget af Ida Thorsen.

