Journalistisk pris til Nordjyskes journalister

NORDJYLLAND:Vinder af Marenprisen 2022 er journalisterne Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech fra Nordjyske. De vinder for artikelserien “Gravenshoved Kostskole” og podcasten “De tabte børns paradis”.

Det oplyser komiteen bag prisen i en pressemeddelelse.

Prisen tildeles et eller flere medlemmer af Dansk Journalistforbund DJ, Kreds 6 Nordjylland. Den er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.

Journalisterne Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech har afdækket grufulde forhold på observationsskolen Gravenshoved Kostskole, der lå ved Christiansfeld. Her var der plads til 24 elever fra 1964, da Aalborg Kommune oprettede skolen, til den lukkede i 1993.

Flere end 100 af eleverne er siden stået frem og har blandt andet fortalt om voldtægter og om andre overgreb i form af fysisk og psykisk vold - begået af ansatte på skolen.

På Gravenshoved var der brev- og sindelagskontrol i et omfang, der gjorde det umuligt for eleverne at klage hjemme hos forældrene, som desuden havde fået at vide af skolen, at de ikke skulle tro deres egne børn.

Journalisterne Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech har afsløret, at Aalborg Kommune fik kendskab til nogle af disse metoder.

En ledende chefpsykolog blev advaret, men ville ikke høre tale om at gå imod den pædagogiske linje på Gravenshoved.

"Det er journalistik, som ikke blot er væsentlig for de mange ofre, der nu står over for at søge om erstatning. Det er også væsentlig for forældre, pårørende, ansatte, chefer, beslutningstagere og os alle, der dermed får ryddet op i et mørkt og helt ubegribeligt kapitel, når det gælder anbringelse af børn", sagde formand for Marenkomiteen, Kirsten Pilgaard, i en tale ved prisoverrækkelsen fredag aften.

Vinderen er fundet blandt 12 indstillede enkeltpersoner eller teams til dette års Marenprisen. Blandt de indstillede blev der udpeget et finalefelt på fem nominerede.