Julegave-fnidder: Vær gavmilde over for de offentligt ansatte

Åh, de julegaver!

De er til den største glæde, når forventninger indfries, og oplevelsen af at gøre én, man har kær, glad, rammer lige midt i hjertekulen.

De er til julestress og jag, når den store gavekabale skal gå op, og til spekulation og bekymring, når økonomien ikke rækker til at nå hverken halvt eller helt i mål. De er til utilfredshed og nag, når ønsket ikke opfyldes, eller en gave ikke gengældes.

Og så er julegaver årsag til debat. Ikke mindst når det gælder påskønnelser fra arbejdsgiveren - og da i særdeleshed hvis arbejdspladsen hører til i den offentlige sektor, hvor der kun er skattekroner at betale gildet med.

Diskussionen er aktuel endnu en gang, efter at Kanal Frederikshavn først kunne berette, at en gruppe medarbejdere ved et skoledistrikt i byen havde fået lov til at vælge en julegave, men nu stod til at skulle levere gaven tilbage. Julegaver til de offentligt ansatte i Frederikshavn er nemlig ikke på programmet, så det var en beklagelig misforståelse, der havde ført til, at omkring 200 ansatte havde fået lov til at vælge en gave.

Sagen havde dog ikke været fremme ret længe, før kommunaldirektør Thomas Eriksen slog fast, at gaverne alligevel ikke skulle returneres. Men samtidig stod det klart, at kommunens øvrige ansatte ikke skulle stikke næsen op efter en erkendtlighed.

Borgmester Birgit Hansen (S) slår over for Nordjyske fast, at forløbet ”ser pjusket ud”, og at linjen ikke har været helt klar på julegaveområdet. Men det er den nu - og så er der altså nogle, der kan glæde sig over uklarheden, mens andre kan ærgre sig over forskelsbehandlingen.

Offentlige arbejdsgivere må gerne, men er forsigtige med at give medarbejderne julegaver. Forståeligt nok. For det er skatteborgernes penge, der går til formålet, og som forvaltere af pengene og udbydere af serviceydelser for de begrænsede midler kræver det ansvarlighed at prioritere ressourcerne.

Men spørgsmålet er, om der ikke er god ræson i at bruge penge på at anerkende og påskønne indsatsen blandt de offentligt ansatte med en julegave.

Mange sektorer i stat, regioner og kommuner mangler hænder, og fedtede arbejdsgivere er ikke ligefrem et trækplaster for at sikre arbejdskraften. Derfor kan gavmildhed og gode arbejdsforhold være en givtig investering for at fastholde et godt serviceniveau i det offentlige - og når det kommer til stykket, er eksempelvis 200-300 kr. pr. ansat ikke nogen voldsom udgift. Handles gaverne ovenikøbet lokalt, er der et presset butiks- og forretningsliv, der nyder opbakning.

Synes man alligevel, at det er for træls at skulle være gavmild for sine skattekroner, kan man jo tænke på, at man også er med til at betale for gaver til medarbejdere i det private erhvervsliv - her er det blot som forbruger og kunde, pengene falder.